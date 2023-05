Uniós feljegyzés szivárgott ki az ukrán veszteségekről

Az ukrán hadsereg a háború tavaly februári kirobbanása óta kevesebb mint 15 ezer embert veszített – írta az Euractiv, amely egy uniós feljegyzésbe nyert betekintést. Az áldozatok számáról szóló, az első félhivatalosnak nevezett dokumentum szerint eddig 13 ezer ukrán katona esett el és további 35 ezer sebesült meg. A feljegyzésben szerepel az is, hogy az amerikai becslések 17,5 ezer halottról és 124-131 ezer „semlegesítettről” szólnak – utóbbi magában foglalja az elesettek mellett a sebesülteket vagy eltűnteket is. Az anyag a hivatalos ukrán adatokon, híradásokon, illetve hírszerzési információkon alapul.

Rámutatnak, hogy ezek a számok sokkal alacsonyabbak, mint a korábbi becslések. Ezzel szemben az oroszok veszteségeit jóval nagyobbra teszik (ukrán forrásokva hivatkozva):

úgy tudják, 185 ezer orosz esett el és 555 ezer sebesült meg.

Ezek az adatok tényleg nagyon közel állnak a hivatalos kijevi statisztikákhoz: az Ukrinform állami hírügynökség pénteki jelentése szerint 197 ezer orosz katonával végeztek.

Számháború

Kérdés persze, hogy mennyire tekinthető hitelesnek az uniós berkekben keringő feljegyzés. Nehéz a tisztánlátás, hiszen minden oldal visszatartja az elesettekről szóló információkat, nehogy a másik propaganda- vagy katonai célokra használja azokat fel. Ezzel egy időben „számháború”, egyfajta információs hadviselés is zajlik, ahol igyekeznek felnagyítani az ellenség veszteségét és kisebbíteni a sajátjukat.

Hogy összehasonlítsuk más forrásokkal is, a brit hírszerzés nemrégiben 200 ezresre tette az orosz veszteségeket. A múlt hónapban „kiszivárgott” amerikai titkosított dokumentumok – már márciusban – 43 ezer orosz halottról és 200 ezer körüli sebesültről számoltak be. Ezekhez képest az uniós dokumentumban szereplő adat sokkal magasabb.

Az ukrán áldozatok számáról ennél is kevesebbet tudni, mert erről Kijev és a nyugati hírszerzések is mélyen hallgatnak. Mint arra az Euractiv is emlékeztetett, Ursula von der Leyen bizottsági elnök már novemberben 100 ezres ukrán veszteségekről „kottyantotta el magát”, ami után nem győzött magyarázkodni.

Szigorú hadititok

Volodimir Zelenszkij egyébként a minap adott interjúban nyíltan beszélt arról, hogy nem osztják meg a veszteségekről szóló információkat, és ezen nem is terveznek változtatni. Az ukrán elnök sietett azonban leszögezni, hogy nagyon is számontartják az elesetteket.

Mindent feljegyeztünk, minden ember fontos, és minden számadat megvan

– magyarázta.

Így tehát Ukrajnában a háborús veszteségek szigorú államtitoknak számítanak, amiről hivatalos információt csak ritkán hoznak nyilvánosságra. Aki a szabályt bármilyen módon – akár egy közösségi médiás bejegyzéssel vagy hozzászólással – megszegi, börtönbüntetésre számíthat.