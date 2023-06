Az ukrán ellentámadásra adott válasz lehetett a gátrobbantás?

Mintha valami elindult volna vasárnap hajnalban az ukrán oldalon, az is lehet, hogy akár sikereket is elértek, és egy napra rá hajnalban pedig megtörténik a a gátnak a felrobbantása – magyarázta lapunknak Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója azzal kapcsolatban, miként függ össze az ukrán ellentámadás megindításáról szóló hír és az ukrajnai gátrobbanás.

Gátrobbantás miatt elöntött otthonuk közelében emberek Herszonban 2023. június 6-án Fotó: Nina Lyashonok

Ahogyan lapunk is beszámolt róla, támadás érte az orosz ellenőrzés alatt álló Herszonban a Nova Kahovka-i vízerőművet, aminek következtében egy részen átszakadt a víztározó gátja. Ezt megelőzően, hétfőn az oroszok arról adtak hírt, hogy az ukrán fegyveres erők nagyszabású offenzívát indítottak öt frontszakaszon a donyecki régió déli részén, nem sokkal azután, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, készen állnak az ukrán ellentámadásra.

Bendarzsevszkij Anton kifejtette, hogy a gát felrobbantása egyrészt kommunikációs, másrészt műveleti szinten hat az ukránok tevékenységére.

Kommunikációs szinten sikerült elterelni a figyelmet az ukrán ellentámadásról, illetve az ukrán betörésekről az orosz belgorodi területekre, mivel most minden hír Kahovkáról szól. A műveletekre pedig úgy hatnak a történtek, hogy az ukrán vezetésnek most nem az ellentámadásnak az előkészítése vagy a folytatása az elsődleges feladata, hanem a katasztrófa következményeinek a felszámolása – vélte a szakértő. A víztározó átszakadt gátja ugyanis árvizet okozott, ami mintegy nyolcvan települést fenyeget, így megkezdték a lakosok evakuálását.

– Most minden erőforrást erre kell szentelni, hogy kimenekítsék az embereket, kimenekítsék az esetleg ott lévő haditechnikát, a katonai állásokat, a gyárakból az ipari gépezeteket. Most ez az elsődleges feladata az ukrán vezetésnek, és nyilván ezzel időt veszítenek, ha esetleg volt is kezdeményezés ukrán oldalon az ellentámadásra – vélte Bendarzsevszkij Anton.

Gátrobbantás miatt otthonukból kiköltöztetett emberek vonatra szállnak egy herszoni vasútállomáson 2023. június 6-án Fotó: Nyina Ljasonok

A szakértő elmondta, hogy a gát gyakorlatilag a háború első napjaiban orosz ellenőrzés alá került, egy szigorúan védett objektum volt, hiszen az ukrán erők átjutását is próbálták megakadályozni.

Továbbá rávilágított, hogy egy hatalmas vasbeton szerkezetről van szó, amelyet távolról nem lehet megsemmisíteni azokkal eszközökkel, amelyek Ukrajna rendelkezésére állnak, például rakétákkal.

Bendarzsevszkij Anton beszámolt arról is, hogy tavaly október óta az oroszok elaknásították a kahovkai gátat, mert attól tartottak, hogy az ellentámadás során az ukrán erők esetleg át tudnak kelni a folyón, a gáton át.

– Gyakorlatilag Oroszországnak egy gombnyomás lett volna, hogy megsemmisítse ezt a gátat

– fogalmazott a szakértő.

Hozzáfűzte: más adatokból is arra lehet következtetni, hogy valami készülődött az orosz oldalon az elmúlt hetekben. – A gát mögötti víztározó vízállását mesterségesen felduzzasztották, gyakorlatilag az elmúlt egy év óta rekordmagas szinten volt. Ez a vízmennyiség egy robbantás következtében sokkal nagyobb pusztító erővel hat. Úgyhogy ezek alapján azt látom, hogy a képesség orosz oldalon volt meg – vélte.

Bendarzsevszkij Antont arról is kérdeztük, valóban megindulhatott-e az ukrán offenzíva, amelyet Kijev eredetileg tavaszra tervezett. A szakértő elmondta, hogy orosz források szerint az ukránok több tucat haditechnikai eszközt, többek között harckocsikat és több ezer embert is bevetettek a vasárnapi támadásukhoz. Kijev ugyanakkor nem erősítette meg a híreket, Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter csak annyit közölt, Ukrajnának elég fegyvere van az orosz erőkkel szembeni ellentámadáshoz.

– Kérdéses, hogy ez most a nagybetűs ellentámadás vagy kóstolgatások, amikor keresik az orosz védelemnek a gyenge pontjait

– mondta Bendarzsevszkij Anton.