Bulgáriában győzedelmeskedett a Gesev-ellenes liberális koalíció

Ivan Gesev a múlt hónap végén több kérdésben is állásfoglalást kért a bolgár alkotmánybíróságtól. Többek között arról is, hogy mivel a Legfőbb Bírói Tanács mandátuma 2022 márciusában lejárt és így mégis tovább gyakorolja funkcióit, jogosult-e igazságügyi döntések meghozatalára, illetve dönthet-e az ő felmentéséről. A tanács korábban szilárdan kiállt Gesev mellett, most azonban kihátrált mögüle.

Bulgária legolvasottabb hírportálja, a Pik értesülése szerint egy nappal az ukáz aláírása előtt a Bojko Boriszov vezette Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) és a Demokratikus Erők Szövetsége, valamint a Kiril Petkov és Aszen Vaszilev harvardi duó irányítása alatt álló Folytatjuk a Változást párt (PP/DB) és a török liberálisok a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért (DPSZ) koalíció két jeles képviselője meglátogatta az államfőt és egyértelműen közölték vele, ha nem rúgja ki mielőbb a legfőbb ügyészt, felelősségre vonási eljárást indítanak ellene és az ablaka alatt minden este tüntetéseket szerveznek.

Radev tisztában van azzal, hogy a három pártnak elegendő képviselője van a bolgár parlamentben az impeachment eljárás elindításához és ezért engedett a nyomásnak.

Valószínűleg a szófiai amerikai nagykövetség is be lett vonva az ügybe. Politológusok véleménye szerint az oroszbarátnak tartott Radev most csak időt nyert, legközelebb ő lesz a liberálisok fő célpontja.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy Ivan Gesev helyettesét, Boriszlav Szarafovot cserébe az ügyészi poszttért rávették, segítse főnöke eltávolítását. Szarafov első nyilatkozatában megígérte, hogy felülvizsgálja Bojko Boriszov és Kiril Petkov mentelmi jogának ügyét, mert „túlságosan át vannak politizálva”. A hírportál szerint az ország gyakorlatilag a diktatúra markában van, a GERB–PP/DB–DPSZ koalíciós szövetség a követség támogatásával eltakarítanak mindenkit, akik az útjukba állnak, jelenleg politikai tisztára mosás történik Bulgáriában.

Szarafov megbízott főügyészi kinevezése a liberális koalíción belül is vitatéma. A miniszterelnököt adó Folytatjuk a Változást párt képviselői szerint Bulgáriának valódi igazságügyi reformra van szüksége. Úgy vélik, Geshev Sarafovra való váltása csak bohózat, nem reform. A PP/DB-pártszövetség követeli Boriszlav Sarafov lemondását a megbízott főügyészi posztról. Véleményük szerint vannak jelzések, melyek szerint maga Szarafov is részese volt néhány bűncselekménynek. A koalíción belül sokan gondolják úgy, hogy nincs szükség a főügyészi posztra, vagy ha mégis lesz, meg kell csorbítani a hatalmát.

Szombati hír szerint Szarafov lezáratta Gesev egykori irodáját, hogy volt főnöke a holmiját se, de még egy könyvet se tudjon onnan kivinni.

