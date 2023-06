Ciprus példáját követné Moldova az európai integrációban

A Moldovai Köztársaság „maximális sebességgel” halad az európai integráció útján, és nem adja fel a Dnyeszteren túli régiót – jelentette ki a moldovai külügyminiszter.

Nicu Popescu szerint Chisinau európai irányvonala nincs összefüggésben a transznisztriai rendezéssel. A Moszkva-barát Transznisztria területén békefenntartás címén jelenleg is tartózkodnak orosz katonák. A térség az 1992-es polgárháború után nyilvánította ki a függetlenségét Moldovától, de ezt egyetlen ENSZ-tagállam sem ismeri el.

Popescu azt mondta, egyetért Josep Borrell uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselővel abban, hogy Moldova követheti Ciprus példáját, amely ma is területi konfliktussal küzdő EU-tagállam. – Ezt a véleményt korábban európai partnereink privátban közölték. Most nyilvánosan is uniós véleményként hangzott el. Ez egy olyan állásfoglalás, amely megkönnyítheti az európai utat – nyilatkozta a chisinaui Pro TV-nek a külügyminiszter.

Közben az Egyesült Államok szankciókat rendelt el annak az orosz titkosszolgálathoz köthető csoportnak a tagjai ellen, akiket azzal vádolnak, hogy destabilizálni akarták a moldovai demokráciát és befolyásolni a választásokat.

A román sajtó és a Portfólió által is idézett Reuters-beszámoló szerint a szankciók hét orosz állampolgárt érintenek, többüknek kimutatható kapcsolata van az orosz hírszerzési szervekkel. A csoport vezetője Konsztantyin Prokopjevics Szapoznyikov, aki az év elején összeesküvést szőtt a moldovai kormány destabilizálására. A csoport egy olyan, Oroszországhoz kötődő globális információs művelet résztvevője, amely Ukrajnát, a szomszédait, az Európai Uniót, az Egyesült Királyságot, illetve az Egyesült Államokat vette célba – idézték az amerikai pénzügyminisztérium közleményét.

Borítókép: Maia Sandu moldovai elnök az Európai Tanács elnökével tartott brüsszeli találkozóján (Forrás: MTI/EPA/Reuters/Johanna Geron)