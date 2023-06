Egyáltalán nem vonzó a rendőri pálya

Nem lett biztonságosabb a koronavírus-járvány után sem New York. A rendőrség nehezen tudja megállítani a járvány utáni erőszakhullámot: a súlyos bűncselekmények száma összességében nem változott ugyan a múlt évhez képest, de 2018-hoz hasonlítva még mindig több mint 34 százalékkal magasabb a bűnözés valamennyi kategóriában. A New York-i rendőrség mérsékelni tudta ugyan a gyilkosságok számának emelkedését, amely a múlt év azonos időszakában történt 168-ról 146-ra csökkent, de ha a pandémia előtti időszakhoz hasonlítjuk, akkor drámai számokat kapunk.

A gyilkosságok 30 százalékkal nőttek az öt évvel ezelőttihez képest, a rablások 25 százalékkal, a súlyos testi sértés 35 százalékkal, a gépkocsilopás pedig elképesztő, 217 százalékos növekedést mutat.

A rendőrség szerint a lopott autók száma részben egy TikTok-kihívás miatt emelkedett, amely arra ösztönzi a tizenéveseket, hogy lopják el a Kia és Hyundai márkájú járműveket egy USB-kábel segítségével.

A rendőrök dolgát tovább nehezíti, hogy egyre kevesebben vannak az állományban. Az elmúlt években nagyon sokan hagyták ott a szakmát vagy mentek nyugdíjba, az utánpótlás pedig nem tudta tartani a lépést ezzel a két tényezővel. Országszerte a rendőrség létszáma kisebb, mint az elmúlt ötven évben bármikor. Washington és San Francisco mellett New Yorkban a legdrámaibb a helyzet, ahol gyakran körzeteket kell összevonni.

De nemcsak a járőrök szintjén, hanem például a SWAT, a rendvédelmen belül működő speciális egység alakulataiban is jelentős hiánytól szenvednek, annak ellenére, hogy számos toborzókampány indult.

A szakma azonban már nem vonzó, éppen a körülmények miatt. Azon túl, hogy a létszámhiány óriási mértékű túlórára kényszeríti a rend őreit, a balliberális vezetés igazságügyi reformjai inkább a bűnözőknek kedveznek és nagyon megnehezítették a rendőrség dolgát.

Van kiút a legmélyebb mocsárból is

A város közbiztonságának mélyrepülése a rossz politikák eredménye, és jó politikákkal visszafordítható, ez az üzenete Matthew Taylor író-rendező új dokumentumfilmjének, amely New York városát egy fiktív, képregényekből ismert városhoz, Gothamhez hasonlítja. Gotham a képregényekben drámai módon lezüllött település: a drogárusok fényes nappal árulják a portékát, szinte minden sarkon kirabolnak, megvernek vagy megerőszakolnak valakit, a betöréses gyilkosságok pedig hétköznapi eseteknek számítanak. A rendőrség eközben tehetetlen, mert a bürokráciát teljesen behálózta a korrupció.

A dokumentumfilmben New York kísértetiesen hasonlít ehhez a fiktív, lezüllött városhoz. Kulcsfontosságú politikai szereplőkkel, rendőrtisztekkel, üzleti vezetőkkel, riporterekkel és politikai szakemberekkel készített interjúkon keresztül követi nyomon New York 1970-es évekbeli, bűnözéssel teli pokollá válását, majd a „világvárossá” való felemelkedését Rudy Giuliani és utódja, Michael Bloomberg republikánus polgármestersége alatt.

A város hanyatlásának kezdetét John Lindsay New York-i polgármester kormányzására vezeti vissza, aki liberális republikánus volt, de később átállt a Demokrata Párthoz. Lindsay adó- és költekezési politikája költségvetési válságba sodorta a várost, amely az 1970-es évek nagy részében jelentősen meggyötörte a lakóit, de a városvezető bűnüldözési politikája volt az, ami igazán padlóra küldte New Yorkot.

Lindsay idéjén az akkori rendőrfőnök leállította például a kábítószerrel kapcsolatos letartóztatásokat. „Az egyetlen dolog, ami akkor is és ma is igaz, az az illegális kábítószer-tevékenység és az erőszakos bűncselekmények közötti kapcsolat New Yorkban” – mondja a dokumentumfilmben egy korábbi rendőrfőnök.

A következmény egyáltalán nem meglepő: a hetvenes években az elszabadult bűnözés miatt a vállalkozások elmenekültek New Yorkból, és az adófizetők is velük együtt menekültek. Lindsay hivatali idejének végére a város körülbelül egymillió embert és 600 ezer munkahelyet veszített el. A bérleti piac összeomlása azt jelentette, hogy a legtöbb ember számára túl drágák voltak a lakások a városban, ugyanakkor a lakóépületek tömeges elhagyása is bekövetkezett az elárverezések miatt, ami viszont nagymértékű városi pusztulást eredményezett.

A város bukása viszonylag gyors volt. A felemelkedés több kormányzati cikluson át tartott. A nagy áttörést végül egy republikánus időszak, azon belül is Rudolph Giuliani polgármestersége alatt következett be. Ahelyett, hogy egy progresszív ideológiához ragaszkodott volna, valódi válaszokat keresett a bűnözés, a kábítószer-függőség, a hajléktalanság, a csődöt mondott iskolák és a széthullott családok problémáira. És rengeteg bizonyíték volt körülötte arra, hogy mi nem működik. A hivatali ideje végére mintha kicserélték volna New Yorkot, amely újra virágzó és biztonságos város lett.

Borítókép: Rendőrök biztosítják a helyszínt Donald Trump korábbi amerikai elnök érkezése előtt a manhattani ügyészség épületénél New Yorkban 2023. április 4-én, Trump bírósági meghallgatásának napján. (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)