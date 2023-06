Európai útra indul Tajvan külügyminisztere

Tajvan a Vatikánon kívül egyetlen európai országgal sem ápol hivatalos diplomáciai kapcsolatot, sőt Peking rendszeresen elítéli a tajvani és külföldi tisztviselők közötti kapcsolat minden formáját. Erre is úgy tekint, mint amely ösztönzi Tajvan Kínától elkülönült státusának globális elismerését − írja az az Euractiv európai hírportál.

Tajvan ugyanakkor kiterjedt informális kapcsolatokkal rendelkezik a közép- és kelet-európai országokkal, amelyek különösen az oroszok ukrajnai inváziója óta szívesen mutatják támogatásukat Tajvannak.

Ezzel dacolnak Peking haragjával az ilyen kapcsolatok miatt, jegyzi meg a lap.

A médium két név nélküli forrása is azt közölte, hogy Joseph Vu külügyminiszter Brüsszelbe, az Európai Unió központjába látogat, de részleteket nem kívántak mondani ezzel kapcsolatban, két másik forrás pedig arról számolt be, hogy Prágába is elutazik a távol-keleti politikus. Az Euractiv úgy tudja, hogy Vu június 14-én a cseh fővárosban vesz részt egy biztonsági konferencián, és közvetlenül azután szólal fel, hogy Petr Pavel cseh elnök megnyitja az eseményt. Ez rendkívül szokatlan lenne, mivel az európai vezetők általában nem állnak közös színpadra magas rangú tajvani tisztviselőkkel – mondta az egyik forrás.

A látogatás, úgy tűnik, tényleg titkos, hiszen a tajvani külügyminisztérium az Euractivnak nem kívánta kommentálni Vu európai utazási terveit. Pavel irodája pedig nem válaszolt a kommentárt kérő hívásokra, de Brüsszel sem akart további információkkal szolgálni a látogatással kapcsolatban. A tajvani külügyminiszternek egyébként nem ez lesz az első európai útja, 2021-ben járt már Brüsszelben, s ellátogatott Szlovákiába és Csehországba is. Vu 2019-ben a koppenhágai demokrácia-csúcstalálkozón szólalt fel Dániában.

Peking figyelmeztet

Peking nem nézi jó szemmel ezeket az utazásokat, mert az „egy Kína” részének tekinti Tajvant, és követeli, hogy más országok is ismerjék el fennhatósági követeléseit. Ezt azonban Tajvan megválasztott kormánya elutasítja.

Vang Ven-pin, a kínai külügyminisztérium szóvivője Vu körútjával kapcsolatban minden európai országot figyelmeztetett, tartózkodjanak a hivatalos kapcsolatoktól a tajvani hatóságokkal és kerüljék a tajvani függetlenségi erők támogatását.

Vang elmagyarázta, hogy mivel csak egy Kína létezik és Tajvan annak része, Tajvannak nem lehet és nincs is külügyminisztere, a funkció csupán a régió helyi külügyi osztályának vezetői posztja − közölte az MTI. A kínai külügyi szóvivő most az európai országoknak címezve ismételten azt kérte, hogy értsék meg a tajvani kérdés lényegét, tartsák be a Kínával szemben vállalt kötelezettségvállalásaikat, ne támogassák a Tajvan függetlenségéért küzdő erőket és ne bonyolítsanak hivatalos kapcsolatokat Tajvannal semmilyen formában.

Európa legnagyobb kereskedelmi partnere

A tajvani–európai közeledés veszélybe sodorhatja az EU és Kína közötti gazdasági együttműködést is. Az Európai Parlament adatai szerint

Európa a gyártott áruk és szolgáltatások legnagyobb exportőre a világon. 2020-ban Kína vette át az USA-nak az EU fő árukereskedelmi partnereként betöltött szerepét, 2021-ben 16,2 százalékos összrészesedéssel, amely meghaladja az USA korábbi, 14,7 százalékos teljes részesedését.

Az Egyesült Királyság az unióból való kilépése óta az EU harmadik legnagyobb árukereskedelmi partnerévé vált, és a vele való uniós árukereskedelem az EU valamennyi partnerével folytatott teljes árukereskedelem tíz százalékát teszi ki.

Negyvennégy év után újra Amerikában

Joseph Vu egyébként idén nemcsak Európába utazik, hanem az év elején az Amerikai Egyesült Államokban is járt. Tette ezt annak ellenére, hogy Washington elismerte Peking korlátozott fennhatóságát Tajvan felett.

A februári látogatás azért volt történelminek is tekinthető, mert 44 év után került sor rá. Tajvani külügyminiszter ezt megelőzően utoljára 1979-ben járt Amerikában, még akkor, amikor az USA nem ismerte el a kínai fennhatóságot a sziget felett. A tajvani tárcavezetőt idén elkísérte útjára Wellington Ku, a nemzetbiztonsági tanács főtitkára is. A felek tárgyalást folytattak Wendy Sherman amerikai külügyminiszter-helyettessel és Daniel Kritenbrinkkel, a tárca Kelet-Ázsiáért felelős vezető diplomatájával is.

A Kínai Kommunista Párt tajvani ügyekért felelős hivatalának szóvivője a látogatással kapcsolatban közölte, Kína ellenez minden hivatalos kapcsolatfelvételt és katonai együttműködést az Egyesült Államok és Tajvan között.

Borítókép: Joseph Vu tajvani külügyminiszter (Fotó: Twitter)