Így vélekednek a szakértők a Wagner zsoldoscsoport puccskísérletéről

Ez így, akármit is mond Prigozsin, egy az orosz állam így Putyin elleni direkt támadásnak tűnik. A papírforma szerint nem nyerhet, de ki tudja mekkora támogatása van a hadseregben. Akármi is lesz, ez olyan presztízsveszteség az orosz állam számára, amit a moszkvai Fehér Ház lövetése óta nem láttunk. Lehet ebből 1917? Nem tudom. De hogy a fronton védekező orosz erőknek ez nem tesz jót, az biztos. Ha az ukránok a következő napokban a még intakt nagyjából 8 dandárukat okosan be tudják vetni, akkor meg is ingathatják az eddig szilárd orosz védelmet.