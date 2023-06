Figyelmeztet a miniszterelnök: egy újabb Donbász lehet a Balkánon + videó

A koszovói helyzet eszkalálódása miatt valós a veszélye annak, hogy egy újabb Donbász jön létre a Balkánon. Az albán kormányfő erre figyelmeztette egyes NATO-tagállamok vezetőit és Jens Stoltenberg főtitkárt. Stoltenberg kedden csatlakozott a hét NATO-szövetségeshez Hágában, hogy segítse a szövetség vilniusi csúcstalálkozójának előkészítését. A találkozó házigazdája Mark Rutte holland miniszterelnök volt, az egyeztetésen pedig részt vett Edi Rama albán miniszterelnök, Alexander De Croo belga miniszterelnök, Gitanas Nauseda litván elnök, Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök, Andrzej Duda lengyel elnök és Klaus Johannis román elnök is.

Habár a megbeszélés központi témája az ukrajnai háború volt, Rama, mint egy nyugat-balkáni ország képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy milyen veszélyek fenyegetnek akkor, ha tovább nő a feszültség Koszovó északi részén.

Mindannyiunknak tenni kell valamit, hogy ezt megakadályozzuk, a párbeszédet kell népszerűsítenünk, azt az Európai Unióban magas szintre kell emelnünk, az Amerikai Egyesült Államoknak pedig támogatnia kell azt. Egyértelművé kell tegyük a NATO-n keresztül, hogy a Kfor garantálni fogja és helyreállítja a térség teljes integritását, amennyiben a felelőtlen eszkaláció miatt ismét megszakadna a dialógus

− mondta az albán politikus.

A miniszterelnök szerint a NATO-n belül beszélni kell a Nyugat-Balkánon tapasztalható nyugtalanító helyzetről is, ezen belül pedig Észak-Koszovóról. Rama emlékeztetett, néhány héttel ezelőtt azon a területen Kfor-katonák sérültek meg. Az összecsapásokban egyébként több magyar katona is megsebesült.

Reményét fejezte ki, hogy az értelem és a deeszkaláció győzni fog, mert – mint mondta – a helyzet további fokozódása katasztrofális véget hozhat.

Edi Rama egyébként az elmúlt hetekben nagyon aktív szerepet vállalt a koszovói helyzet megoldása érdekében. Június első napjaiban például bejelentette, hogy megírta a koszovói Szerb Önkormányzatok Közössége megalakítására vonatkozó tervét. Ezt a dokumentumot pedig elküldte Emmanuel Macron francia elnöknek, Olaf Scholz német kancellárnak, valamint az EU és az USA vezetőinek. Az albán miniszterelnök szerint ugyanis a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd sikeressége leginkább ezen közösség létrehozásán múlik.

Régóta tudom, hogy a dialógusban a gordiuszi csomót a szerb többségű községek közössége jelenti. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy egyik oldal sem akarja igazán azt létrehozni, s mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyzet a jelenlegi formájában folytatódjon a végtelenségig

− mondta az albán miniszterelnök.

Edi Rama hozzátette: bizalmas jellegű dokumentumról van szó, amely nem is törekszik arra, hogy mindkét fél számára ideális legyen. A tiranai vezető tervét egyébként támogatja az EU és az USA is – ezt írja a Kosovo Online. A koszovói hírportál Artan Grubit, Észak-Macedónia miniszterelnökét idézi, aki kijelentette, garanciák vannak arra vonatkozóan is, hogy nem jön létre egy újabb Boszniai Szerb Köztársaság Koszovóban.

Megvan Párizs, Washington, Berlin és Brüsszel támogatása... erős garanciákat kaptunk Amerikától, az EU-tól és minden baráti országtól. Nem hagyjuk magára egy pillanatra sem Koszovót

− húzta alá Grubi.



Borítókép: Feszültség Koszovóban (Fotó: AFP)