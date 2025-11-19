vulkánkitörésSemeruIndonézia

Hátborzongató videón, ahogy kitör a Semeru vulkán Indonéziában

Kitört az indonéziai Semeru vulkán – hívta fel a figyelmet az ázsiai ország vulkanológiai intézete. A hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 19. 14:00
Fotó: Ammar Forrás: MTI/EPA
Indonéziában 5,6 kilométeres hamufelhőt lövellve a magasba kitört a Jáva szigetén található Semeru vulkán – tájékoztatott az ázsiai ország vulkanológiai intézete szerdán. A hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki, valamint felszólították a környékbelieket, ne lépjenek be a vulkán körül kialakított, két és fél kilométeres biztonsági zónába.

A 3676 méter magas vulkán a sziget legmagasabb hegye. Indonézia a Tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal mellett helyezkedik el. Az országban 142 vulkán van. A világon itt él a legtöbb ember, aki tűzhányó közelében lakik, köztük 8,6 millióan tíz kilométeres sugarú körön belül. A szigetekből álló országban emellett gyakoriak a földrengések is.

 

Borítókép: A Jáva szigetén található Semeru vulkán kitörése 2021-ben (Fotó: MTI/EPA/Ammar)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

