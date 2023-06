Lengyel határőrökre támadtak migránsok

Sorra számolnak be a lengyel határőrök a Belarusz felől érkező illegális migránsok atrocitásairól. Legutóbb például kövekkel és faágakkal dobálták meg őket, és bár személyi sérülés nem történt, több szolgálati autó is megrongálódott.

Kolejne #ataki na patrole SG.

Wczoraj na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne patrol służb🇵🇱został obrzucony kamieniami przez grupę cudzoziemców znajdujących się po stronie🇧🇾W wyniku ataku uszkodzona została szyba w pojeździe SG

Dzień wcześniej ataki i uszkodzony samochód➡️#PSGBiałowieża pic.twitter.com/TnZnr8sFz7 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 20, 2023

Lengyelország kerítést épített a belorusz határon, válaszul arra, hogy 2021-ben és 2022-ben migránsok tízezrei torlódtak fel, akik főleg a Közel-Keletről és Afganisztánból érkeztek. Azóta enyhült a nyomás, de a lengyel határőrök naponta számolnak be arról, hogy több tucat alkalommal kell intézkedniük, mert migránsok megpróbálnak illegálisan átjutni a határkerítésen. A határőrség közlése szerint idén már több mint 11 ezren próbáltak bejutni Lengyelország területére, és a számuk folyamatosan növekszik: naponta akár 150-en is megpróbálnak bejutni a közép-európai országba. Tavaly 15 700 határátlépési kísérletet regisztráltak, 2021-ben pedig több mint 40 ezret. Ráadásul olyan országok állampolgárai is megjelennek egyre nagyobb számban, akikkel korábban ritkábban találkoztak. „Jemen, Szomália, Mali, Gabon, Pakisztán, Örményország, Kenya” – sorolta a kibocsátó országokat a határőrség szóvivője.

Varsó szerint a módszer azonban változatlan: továbbra is a belorusz hatóságok közreműködésével érkeznek a migránstömegek a lengyel határra.

A hatóságok azonban nem csak az illegális határsértők, de az embercsempészek ellen is igyekeznek fellépni. Idén több mint 350 csempészt állítottak elő, tavaly 401-et.

A rendőrök hetente többször is üldözőbe veszik az embercsempészeket. Alkalmanként figyelmeztető lövéseket is le kell adniuk, korábban ez elég ritka volt

– magyarázta a határőrség szóvivője.

Varsó nem tartja kizártnak, hogy a lengyel–belorusz határon történő atrocitásoknak köze van a július közepi, Vilniusban megrendezendő NATO-csúcstalálkozóhoz. A lengyel álláspont szerint Moszkva és Minszk megpróbálhatja megzavarni a katonai szövetség tárgyalásait.