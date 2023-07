Ötvenhét golyót lőtt ki az iskolai mészárlás elkövetője

Pontosan két hónap telt el a belgrádi iskolai mészárlás óta. Május 3-án kezdett lövöldözésbe egy hetedikes fiú a Vladiszlav Ribnikar Általános Iskolában. Ez a tett több gyermek és a biztonsági őr életét is követelte. Szerbiát egy olyan szörnyű tragédia sújtotta akkor, amely talán örökre megváltoztatta a balkáni országot, és amelyből aligha fog teljesen felépülni.

A majálist követő bódultságból még fel sem ébredt Belgrád, amikor valamivel kilenc óra előtt elkezdett terjedni a hír, hogy a főváros szívében lévő iskolában lövöldözés volt. A tragédia napján nyolc diák és a tanintézmény biztonsági őre hunyt el, pár héttel később pedig tízre nőtt az ámokfutás áldozatainak száma, miután a gyermekklinikán kezelt lány is belehalt a sérüléseibe.

Azon a reggelen többen is azt hitték, hogy „csak” figyelmeztető lövések hangját hallják, vagy hogy az egyik helyi dílert érte támadás. Ezután következett a sokk. Először nem hivatalos információk kezdtek terjedni, miszerint a lövöldözésnek vannak áldozatai, s az ijedtség és a megdöbbenés még csak fokozódott, amikor kiderült, hogy a halottak között gyerekek is vannak. A Magyar Nemzetnek a belgrádiak úgy fogalmaztak az esettel kapcsolatban a helyszínen, hogy

olyan események történtek meg velük, amiről korábban azt hitték, csak a filmekben fordulhatnak elő, vagy esetleg a távoli Amerikában.

Pedig a mészárlás a szemük előtt, a főváros egyik elit iskolájában történt meg. Az áldozatok közül pedig szinte mindegyik ártatlan gyerek, akiket egy 13 éves fiú ölt meg, egy iskolás. Még megdöbbentőbb, hogy az elkövető egy tekintélyes családból származó gyerek, aki a világ legfiatalabb tömeggyilkosa lett, aki tudatosan készült a tettére. A tömeggyilkosság miatt tíz család veszítette el a legközelebbi hozzátartozóját.

Az események másnapján rengetegen vonultak az iskolához, hogy részvétüket nyilvánítsák a családoknak és minden gyászolónak.

Üzenet egy gyászoló nagymamától Fotó: Magyar Nemzet

Egy nagymama egy üzenetet is hagyott a helyszínen, amely így szólt:

Aludjatok, angyalok. A Földön sötétség uralkodik. Majd akkor ébresztünk fel benneteket, ha megtaláljuk a kapcsolót a fénysugárhoz. Akkor majd együtt örülünk, és megtartom az órát. Nagymamátok, Gordana.

Az eset rekonstrukciója alapján a hatóságok megállapították, hogy az ámokfutás 5–7 percig tartott. Ennyi idő telt el attól a pillanattól kezdve, hogy a 13 éves fiú belépett az iskolába, addig a pillanatig, amikor kiürítette a fegyverét, és megvárta, amíg a rendőrök megérkeznek. Később megállapították azt is, hogy 57 golyót lőtt ki, amelyekből 34 az áldozatokat találta el.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a brutális ámokfutást elkövető fiú már korábban kitervelte a tettét, s tudatosan készült arra. A gyilkosnak vázlatai voltak az iskoláról, és előre leírta azt is, hogy kikkel akar végezni. A tíz embert megölő tinédzser kiválóan bánt a fegyverekkel, hiszen édesapja már 12 éves korától rendszeresen vitte a lőtérre. Kriminológusok szerint profiként lőtt. Mivel azonban még nem töltötte be a 14. életévét, a gyilkos nem vonható büntetőjogi felelősségre, nem tartható fogva, nem ítélhető börtönbüntetésre, de hosszú időre zárt intézetben helyezhető el.

Ezen az sem változtathat, ha a javaslat szerint módosítanák a törvényt, és a büntethetőség alsó határát 12 évre csökkentenék, mert visszamenőleg, korábbi esetekre azt nem lehetett alkalmazni. A gyilkos most egy olyan intézetben van, ahol 24 órás ellenőrzés alatt tartják az egészségügyi szakemberek és a rendőrök. A szobában nincs telefon, táblagép és televízió sem.

Nemcsak a fiú, hanem a családja is a történések részesévé vált. Az elkövető édesanyja tíz nappal ezelőtt megpróbálta elhagyni Szerbiát, 10 éves kislányával együtt Észak-Macedóniába utazott volna, de a hatóságok a határátkelőről visszafordították őket, mert nem hagyhatják el az országot. Az apát azzal vádolják, hogy nem tartotta kellő biztonságban a fegyvert, amellyel a gyereke a szörnyűségeket elkövette. Az anya ellen eljárás indult annak megállapítása érdekében, hogy felelősségre vonható-e amiatt, hogy elhanyagolta gyermekét.

Az eset az egész közvéleményt megrázta, a miniszterelnök például pár héttel később azt mondta, hogy a május eleji két szörnyű tömegmészárlás után soha nem lesz ugyanaz az ország, mint volt. A szerb kormány többnapos gyászt hirdetett, majd később úgy döntött, hogy az iskolaév a tervezettnél hetekkel korábban befejeződik, június 6-án zárul. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a kabinet a köztársasági elnökkel több intézkedést is hozott, hogy választ adjon ezekre a tettekre, fegyvereket gyűjtöttek be, ellenőrzik a rendőrök a már kiadott engedélyeket és azt is, hogy miként tartják a fegyvereket, valamint a lőterek munkájára is odafigyelnek Szerbiában.

Rendőröket vezényeltek az iskolákba, a diákok mentális egészségéről szakmai stábok gondoskodnak, a büntető törvénykönyv módosítása is napirendre került, de a figyelem fókuszában van a kortárserőszak visszaszorítása is.

– A legrosszabb, ami ilyen tragédiák után történhet, az, ha elpolitizálják ezeket az eseményeket

– mondta Ana Brnabics.

– Szerbiában pedig éppen ez történik, az ellenzék által szervezett tüntetéseken politikai követelésekkel álltak elő – tette hozzá a kormányfő. A tömeg egyre gyakrabban követeli Alekszandar Vucsics köztársasági elnök lemondását. A brutális gyilkosságok óta hétről hétre utcára vonulnak az emberek, hogy tiltakozzanak az erőszak ellen.

Borítókép: Gyászolók a belgrádi iskolánál, május 4-én (Fotó: Magyar Nemzet)