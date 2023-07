A csapatmozgásokról szóló terelésekkel téveszthették meg egymást leginkább a hadviselő felek

– Mindennek ellenére például a háborús veszteségekkel kapcsolatban rendkívül eltérő értesülések jelentek meg, még a fősodrú médiumokban is. Míg az ukrán vezérkar szerint kétszázezer orosz katonát likvidáltak eddig, a legutóbbi orosz közlések ennek csak néhány százalékát ismerik el.

– Mivel ez különösen érzékeny terület a hadviselő feleknek, sok információt visszatartanak, ezért leginkább becslésekre kell hagyatkozni.

A mérvadó lapok egyébként valahol a két szám közé teszik az oroszok valós emberveszteségét, és hasonló a helyzet az ukrán oldalon is.

Ugyanakkor sokszor nem is olyan nehéz olvasni a sorok között. Van, hogy mindössze egy eufemizmust kell helyesen értelmezni ahhoz, hogy tisztábban lássunk.

– Mire gondol?

– Az oroszok nagyon sok katonát nyilvánítottak eltűntnek, ám ismert, hogy eközben vonatokra telepített krematóriumokban égetik el a harcokban elesettek holttesteit. Ha észrevesszük az összefüggést a két dolog között, pontosabb képet kapunk az eseményekről, de számos hasonló példa említhető.

– A tavaszra beharangozott ukrán offenzíva kapcsán is több megszellőztetett információ bizonyult terelésnek. Néhány hónapja még az Egyesült Államokban, a Pentagon által elkészített haditerv is nyilvánosságra került. A hivatalos közlés szerint egy fiatal tiszt osztotta meg a dokumentumot, ám sokan azt feltételezik, hogy ez is a dezinformáció része volt.

– Nem hinném, hogy ezt megtévesztésnek szánták volna, amit ugyanis egy haditerv nyilvánosságra hozásával nyernének a réven, az bőven elmenne a vámon. Valószínűleg lefizették azt a tisztet, aki feltöltötte ezeket a titkos dokumentumokat az internetre.

Ukrán katonák egységük állásában, a kelet-ukrajnai Donyecki területen húzódó fronton 2023. július 14-én. (Forrás: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk)

– Arról azonban, hogy milyen hadieszközöket küld Ukrajnába Amerika és néhány más nyugati állam, valóságos médiakampányok indultak. Ki ne hallott volna már például a Stinger, a Javelin, vagy a HIMARS rakétákról, de az orosz fél is eposzba illő enumeráció keretében vonultatta fel a „csodafegyvereit”. Soha ennyi technikai információt nem közöltek még a sajtóban aktuálisan használt fegyverrendszerekről. Ez nem üthet vissza?

– Nagyon alaposan megnézik a vezérkarok, hogy milyen információt lehet vagy érdemes kiadni a fegyverekről. Esetenként egyszerű blöffről van. Észak-Korea ennek a nagymestere, hiszen arra is volt példa, hogy egy műanyag ágyút telepítettek valahova, ezzel tévesztve meg az amerikaiak radarjait. Egyébként ha egy adott fegyvertípusról igazán lényegi információkat kívánunk megtudni, nem árt annak a birtokába jutni. Ízekre szedve és kielemezve ezeket az eszközöket már hatékonyan fel lehet készülni ellenük.

– Erre is volt példa az ukrajnai háborúban?

– Bőven. Az oroszok már egy sor nyugati fegyvert – köztük a HIMARS rakétákat – tudnak semlegesíteni azzal, hogy elektronikusan megzavarják az irányító rendszereiket. De például hatékonyabban tudják megvédeni a saját tankjaikat is a Javelin lövegek ellen.