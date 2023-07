A kormányozhatatlanság szélére került Spanyolország

Alberto Núnez Feijóo, a Néppárt kormányfő-jelöltje 136 mandátumot szerzett, míg a Pedro Sánchez vezette szocialista párt (PSOE) mindössze 122-vel a második helyen végzett. A legutolsó felmérések eredményeivel ellentétben a Santiago Abascal vezette Vox továbbra is a harmadik legerősebb formációként zárta a voksolást és bár 2019-hez képest 19 parlamenti helyet veszített, 33 mandátummal megverte a szélsőbaloldali pártokat, köztük Pedro Sánchez koalíciós partnerét, az Unidas Podemost (Együtt képesek vagyunk) tömörítő, Yolanda Díaz vezette Sumart, mely 31 helyet tudhat magáénak. A spanyol állampolgárok fennmaradó szavazatai a nacionalista pártok között oszlanak meg: a katalán republikánusok (ERC) 7, az Együtt Katalóniáért (Junts per Catalunya) szintén 7, az EH Bildu nevű baszk párt 6, a Baszk Nacionalisták pedig 5 mandátumot szereztek.

A legnehezebb feladat azonban csak ezután következik. Mivel a Néppárt és a Vox az előzetes becslésekkel ellentétben nem tudta megszerezni a kormányzáshoz szükséges abszolút többséget (176 mandátum), de rengeteg szövetségesük ellenére a szocialisták sem tudják felmutatni azt, így Spanyolország jelen pillanatban a kormányozhatatlanság szélén áll és mindez a soros uniós elnökség idején következett be.

Ha a Néppárt le is paktálna a Vox-szal, valamint további két, 1-1 mandátumot szerzett jobbközép kis párttal, akkor is csak 171 parlamenti helyet tudna felmutatni az abszolút többség helyett. A szocialisták eközben betonbiztos partnereikkel, így a Sumarral, a katalán republikánusokkal, valamint a baszk pártokkal együtt is a legjobb esetben 171-172 parlamenti széket szerezhetnek meg, tehát ők sem képesek a kormányalakításra. Emiatt döntő szerepbe kerülhet a Katalónia függetlenségét 2017-ben egyoldalúan kikiáltó, Európai Parlamenti mentelmi jogától két hete megfosztott Carles Puigdemont pártja, az Együtt Katalóniáért (Junts per Catalunya), melynek jelöltje, Míriam Nogueras már az eredményhirdetés után közölte:

nem teszi miniszterelnökké Pedro Sánchezt a semmiért cserébe.

A nacionalista párt egyetlen célja pedig köztudottan a katalán függetlenségi népszavazás azonnali kiírása. Pedro Sánchez kezében tehát jelen állás szerint egyetlen kulcs van: ha vállalja a hazaárulást, gond nélkül folytathatja Spanyolország kormányzását. Utóbbi nem elképzelhetetlen, ugyanis a Sánchez-kormány az elmúlt 4 évben számtalan kedvezményben részesítette a szeparatista katalánokat, akik cserébe átsegítették a parlamenten a baloldali kormánykoalíció sarkalatos törvényeit, köztük a 16 éveseknek szabad nemváltást biztosító transztörvényt is.

Bár a győztes Néppártnak elsőre úgy tűnik, esélye sincs a kormányalakításra, Alberto Núñez Feijóo közölte: indítványozni fogja beiktatását annak ellenére is, hogy tudja, nem élvezi a pártok többségének támogatását. Véleménye szerint azonban „nem fordulhat elő az, hogy Spanyolország miniszterelnöke egy olyan ember legyen, aki elvesztette a választásokat”, ezért minden követ meg fog mozgatni annak érdekében, hogy megtörténjen a sokat emlegetett jobboldali irányváltás.

Ha végül egyik párt sem tudja felmutatni a kormányalakításhoz szükséges többséget, úgy VI. Fülöp király személyesen találkozik majd a jelöltekkel és kéri fel őket a kormányalakításra. Amennyiben ezután sem születik megoldás Spanyolország irányítására, úgy újabb választásokat fognak kiírni a dél-európai országban.

Borítókép: Alberto Núnez Feijóo, az ellenzéki Spamnyol Néppárt elnöke és miniszterelnök-jelöltje tapsol, miután leadta voksát egy madridi szavazóhelyiségben 2023. július 23-án (Fotó: MTI/AP/Manu Fernández)