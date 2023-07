Bakondi György: Meg kell akadályozni a kötelező kvóta bevezetését

Bakondi György kifejtette, az Európai Unió cseles megoldással a belügyi tanáccsal elfogadtatta az illegális bevándorlók kötelező elosztását az uniós tagállamok között, majd a javaslat az Európai Tanács elé került, ahol Magyarország és Lengyelország is megvétózta, és Ausztria is segítséget nyújtott a helyzet reális megítélésében és a legjobb megoldás keresésében.

A kötelező kvótával 2015 óta próbálkozott az EU, de a menekülttáborok vagy „migránsgettók” létrehozása új megoldást jelent. Az unió által erőltetett megoldás a jelenlegi magyar gyakorlat szöges ellentéte – mondta.

Most csak az léphet be magyar területre, akinek a menekültkérelmét a magyar nagykövetségre benyújtott kérelem alapján az állam pozitívan bírálta el. Ezzel szemben az uniós javaslat értelmében kvóta szerint ide toloncolnának Európából illegális bevándorlókat, itt kellene elbírálni tíz-, húsz- vagy harmincezer menekültkérelmet, és ha 12 hét alatt nem sikerül döntést hozni, akkor be kell engedni az érkezettet – közölte.

– Ez olyan súlyos helyzetet eredményezne Magyarországon, amely nemcsak az alkotmánnyal, de a magyar emberek akaratával is ellentétes – hangsúlyozta Bakondi György. Hozzátette: számos negatív tapasztalatuk van, amelyekre pozitív választ sikerült kialakítaniuk, és most ehelyett egy rosszabb, hátrányosabb és ezt a rendszert lebontó megoldást szeretne az Európai Unió, nyilván politikai és ideológiai megfontolások alapján bevezetni.

Orbán Viktor kormányfőt idézve elmondta, tavaly 330 ezren próbáltak illegálisan Európába jutni, ebből 270 ezren a magyar–szerb határon tettek kísérletet. Ez is jelzi, milyen a nagyságrend és milyen felelősség ennek a határszakasznak az őrizete – mondta.