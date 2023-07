Csigatempóban halad az ukrán F–16-os projekt

Dánia és Hollandia vezetésével tizenegy ország dolgozik azon, hogy az ukránok megkaphassák az áhított F–16-osokat – a gyakorlatban azonban nem sok eredményt tud felmutatni a koalíció.

Egyelőre még arra sincs elfogadott terv, hogyan és mikor képzik ki az ukrán pilótákat, gépet pedig még egyetlen ország sem ajánlott fel.

A tréninggel kapcsolatban több opció is lehetséges. Felmerült, hogy – más partnerek pilótáihoz hasonlóan – az ukránokat is az amerikai Légi Nemzeti Gárda tusconi támaszpontján képeznék ki, de valószínűbbnek látszik, hogy Európában, közelebbről Dániában, illetve egy most épülő romániai létesítményben kerülne sor a képzésre, írja a Politico hírportál.

A projektet felvállaló tizenegy tagú koalíció szeretné minél előbb, még a nyár folyamán elindítani a képzést, azonban az Egyesült Államok egyelőre nem engedélyezte az ehhez szükséges képzési anyagok és szimulátorok átadását. Amikor a késlekedés okáról kérdezték, Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó igyekezett az európai partnerekre hárítani a felelősséget, mondván, még szükségük van néhány hétre a képzési infrastruktúra kialakításához.

Az előkészületek mindenesetre megkezdődtek, a lehetséges kiképzőket már toborozzák, az Egyesült Királyság pedig néhány héten belül megkezdheti az ukrán pilóták repülési és nyelvi képzését.

Név nélkül nyilatkozó amerikai tisztségviselők szerint reálisan nézve kicsi az esély arra, hogy 2024 tavasza előtt ukrán felségjelű F–16-osok szeljék az eget. „Ami a repülőgépek átadását vagy bármilyen további határidőt illeti, ma nem tudok semmit mondani” – tárta szét karját Sabrina Singh, a Pentagon szóvivője, amikor az F–16-osokról kérdezték kedden.

Hogy mennyit segítene az ukránoknak, ha megkapnák az amerikai vadászgépeket, arról megoszlanak a vélemények, az azonban bizonyos, hogy a lépés újabb súlyos eszkalációs kockázatot hordoz, az oroszok ugyanis nukleáris fenyegetésnek tekintik a nukleáris töltetek hordozására alkalmas gépek Ukrajnába érkezését.