Embertelen és korrupt mozgósítás Ukrajnában + videók

Ukrajnában szinte nincs olyan nap, hogy ne kerülne fel olyan új videó vagy fénykép az internetre, mely az egyre brutálisabbá váló mozgósításról szól. Az országban a hadiállapot miatt a sajtószabadság is korlátozva van, emiatt a legtöbb felvételt a Telegram vagy Viber üzenetküldő alkalmazásra töltik fel az emberek.

Kárpátalján legutóbb egy kis munkácsi járási faluban fényes nappal az utcáról raboltak el egy embert az rendőrök és a sorozótisztek.

A boltba igyekvő férfinak esélye se volt elmenekülni, még a kerékpárját is a helyszínen hagyta.

A Radar Zahid (Nyugati Radar) nevű kárpátaljai Viber üzenetküldő csoportnak közel 20 ezer tagja van. A 18 és 60 közötti hadköteles férfiak itt jelzik egymásnak, hogy merre osztogatnak behívóparancsot a katonák. Egyre több ugyanis a mobil ellenőrző pont a régióban, ahol a rendőrségen és a határőrségen kívül, a belügyesek és a hadkiegészítők is jelen vannak.

Az ilyen ellenőrző pontokon – vagy ahogy a helyiek hívják: blokkposztokon – szinte lehetetlen az átkelés úgy, hogy közben az ember ne kapjon a hadseregtől „szerelmes levelet” (behívót).

Szintén az üzenetküldő alkalmazásokon terjed az a felvétel is, amint Munkácson az akarata ellenére tuszkolnak be egy fiút a hadsereg Kárpátalja-szerte rettegett bordó mikrobuszába. Az őt filmező illető mindeközben arra kérte, hogy a fiú ne hagyja magát, hanem hívja a hatóságokat és álljon ki a jogaiért. Mindezt hiába, elvitték.

A túlkapások azonban nem korlátozódnak Kárpátaljára. A Kijev és Odessza között fekvő Vinnyicában például szintén olyan felvétel terjed, amint a helyi hadkiegészítő parancsnokság munkatársai erőszakkal tuszkolják be áldozatukat egy luxusgépjárműbe.

A sorozók ugyanis nem leplezik, hogy luxuskocsikkal közlekednek.

Köztudott, hogy az elmúlt másfél évben a korrupció melegágyává vált a hivataluk. Ukrajnában ugyanis nem számít titoknak, hogy a mozgósítást több ezer euró fejében akár el is lehet kerülni, a tisztek ezáltal hihetetlen vagyonokra tesznek szert.

Legutóbb az odesszai hadkiegészítő parancsnokról derült ki, hogy az elmúlt egy évben a spanyol tengerparton közel négymillió euróért vásárolt magának kacsalábon forgó palotát, illetve egy közel 200 ezer eurós luxusgépjárműhöz is hozzájutott.

A feleségének üzletsort is vett a Costa del Solon. Ha mindez nem lenne elég, Jevgenyij Boriszov annak ellenére üdülhetett spanyol palotájában, hogy a határok másfél éve le vannak zárva a hadkötelesek előtt.

Jevgenyij Boriszov, Odessza rettegett hadkiegészítő parancsnoka

Jevgenyij Boriszov marabellai villája

Boriszov ügye akkora visszhangot váltott ki az ukrán közéletben, hogy közel két hónapnyi vajúdás után Volodimir Zelenszkij elnöknek kellett kijelentenie, hogy hasonló figuráknak nincs helyük a seregben. Sőt azt is megígérte, hogy minden hadkiegészítő hivatalt átvizsgálnak.

Ukrajnában pont az említett odesszai régióban a legelvetemültebbek és legkegyetlenebbek a sorozó katonák. A legtöbb kényszersorozásos esetet is ebben a régióban rögzítik.

Legutóbb az Odesszához közeli Reniben az egyenruhások például a levegőbe lőttek, miután ellenállásba ütköztek.

Az egyenruhások rendszerint körbeveszik a piacokat is, ahonnan nem engedik ki a fiatal férfiakat. Az ilyen akciók nemritkán dulakodásba torkollnak. A hatóságok a nagy felháborodás miatt itt is nyomozást indítottak az ügyben, az incidensért akár hét év börtön is kiszabható.

Razzia egy ukrán piacon

A hasonló incidensek miatt kevesen mernek ellenállni, emiatt elmenekülni sincs sok esélyük. Másokat egyenesen a saját otthonukból visznek el a frontra.

Ukrajnában legutóbb májusban hosszabbították meg a hadiállapotot és a vele együtt járó mozgósítást, mely augusztus 24-ig tart. Az ukrán férfiak azonban ezután sem lélegezhetnek fel, hiszen azt várhatóan további kilencven nappal hosszabbítják majd meg.

Borítókép: Ukrán katonák Bahmutnál (Fotó: EPA/Maria Senovilla)