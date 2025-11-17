Rendkívüli

Bankszektor: módosítások a számlacsomagoknál, akár több tízezer forintot is spórolhat

Annak ellenére, hogy a kormányzati díjstop 2026 közepéig védi a meglévő lakosságot a bankszámlákat a drágulástól, a pénzintézetek a szabályozási környezethez alkalmazkodva új, sok esetben költségesebb és feltételekhez kötött csomagokkal jelentek meg a piacon. A Magyar Nemzeti Bank fellép az ügyfelek védelmében, de a fogyasztók tudatossága is elengedhetetlen.

2025. 11. 17. 9:43
Savings Money and Financial Planning Concept. There are banknotes in the money bag. money coin bank for saving money wealth and financial planning. Concept of financial planning, investment, business pénzkupac
Fotó: Shutterstock
A magyar bankszektor az elmúlt időszakban egyedi szabályozási környezetben működik, a kormányzat és a jegybank közös döntései kétszer is rögzítették a lakossági számlacsomagok díjait. A legutóbbi, 2025 tavaszán bevezetett és 2026. június 30-ig hatályos díjstop a meglévő szerződésekre vonatkozik, megfékezve a bankolási költségek inflációkövető emelkedését. A legutóbbi hónapok fejleményei ugyanakkor arra utalnak, hogy a bankok egy része új stratégiát választott: a meglévő csomagok megszüntetésével és új termékek bevezetésével igyekszik újrapozicionálni díjstruktúráját, írja a money.hu.

A tudatos bankolás évi több tízezer forint megspórolását is jelentheti. /Fotó: Shutterstock
A tudatos bankolás évi több tízezer forint megspórolását is jelentheti. /Fotó:  Shutterstock

A bankok igyekeznek kimozogni a szabályozásokat

Több hazai pénzintézet, köztük a Raiffeisen Bank, az MBH Duna Bank, az OTP és a MagNet Bank is a korábbi számlacsomagjainak kivezetése és újak bevezetése mellett döntött. Mivel az új konstrukciókra már nem vonatkozik a díjak befagyasztása, azok sok esetben csak magasabb havi költséggel és szigorúbb feltételekkel érhetők el. A Raiffeisen Bank például már 2024 novemberében bevezette a korábbiaknál drágább Aktív számláját.

Az MBH Duna Bank 2025-ben öt korábbi számláját szüntette meg, és kilenc új lakossági számlát vezetett be, amelyek többsége költségesebb lett. Az új nyugdíjas számla éves díja például 2232 forintról 6000 forintra emelkedett. A MagNet Bank október 1-től alakította át a portfólióját, ahol a korábban akár ingyenes számlavezetést is lehetővé tévő becsületkasszás díjfizetést csupán két csomagnál tartotta meg. A többi esetében a kedvezményekhez havi 194–500 ezer forintos jóváírás szükséges, enélkül a havi díj akár a 6000 forintot is megközelítheti.

Az OTP Bank október 27-én szüntette meg korábbi csomagjait, és két új számlakonstrukciót vezetett be. Bár az új ügyfelek számára a TOP csomag tizenkét hónapig díjmentes, a meglévő ügyfelek automatikus átsorolása sok esetben magasabb havi összköltséget eredményezett.

A kialakult piaci helyzetre reagálva a Magyar Nemzeti Bank is fellépett. Egy október 30-án kiadott vezetői körlevél értelmében 2026 januárjától minden banknak kötelessége lesz:

  • ingyenes,
  • személyre szabott tájékoztatást küldeni ügyfeleinek, amennyiben egy olcsóbb számlacsomag is elérhető a számukra. 

A jegybanki útmutató szerint legalább ezer forintos éves megtakarítási lehetőség esetén a pénzintézeteknek konkrét váltási javaslatot is kell tenniük.

A fejlemények egyértelműen jelzik, hogy a bankszektor a szabályozói keretekhez igazodva alakítja díjpolitikáját. Míg a bankszámlastop a meglévő ügyfelek számára védelmet nyújt, az új csomagok esetében a kedvezményes díjakhoz szinte mindenhol feltételeket kell teljesíteni. A tudatos választás így felértékelődik: aki körültekintően dönt, évente több tízezer forintot is megtakaríthat, aki viszont nem figyel a részletekre, könnyen a korábbinál drágábbá váló banki szolgáltatásokkal szembesülhet.
 

A kiemelt kép illusztráció.

