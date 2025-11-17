Bankszektor: módosítások a számlacsomagoknál, akár több tízezer forintot is spórolhat

A magyar bankszektor az elmúlt időszakban egyedi szabályozási környezetben működik, a kormányzat és a jegybank közös döntései kétszer is rögzítették a lakossági számlacsomagok díjait. A legutóbbi, 2025 tavaszán bevezetett és 2026. június 30-ig hatályos díjstop a meglévő szerződésekre vonatkozik, megfékezve a bankolási költségek inflációkövető emelkedését. A legutóbbi hónapok fejleményei ugyanakkor arra utalnak, hogy a bankok egy része új stratégiát választott: a meglévő csomagok megszüntetésével és új termékek bevezetésével igyekszik újrapozicionálni díjstruktúráját, írja a money.hu.

A tudatos bankolás évi több tízezer forint megspórolását is jelentheti. /Fotó: Shutterstock

A bankok igyekeznek kimozogni a szabályozásokat

Több hazai pénzintézet, köztük a Raiffeisen Bank, az MBH Duna Bank, az OTP és a MagNet Bank is a korábbi számlacsomagjainak kivezetése és újak bevezetése mellett döntött. Mivel az új konstrukciókra már nem vonatkozik a díjak befagyasztása, azok sok esetben csak magasabb havi költséggel és szigorúbb feltételekkel érhetők el. A Raiffeisen Bank például már 2024 novemberében bevezette a korábbiaknál drágább Aktív számláját.

Az MBH Duna Bank 2025-ben öt korábbi számláját szüntette meg, és kilenc új lakossági számlát vezetett be, amelyek többsége költségesebb lett. Az új nyugdíjas számla éves díja például 2232 forintról 6000 forintra emelkedett. A MagNet Bank október 1-től alakította át a portfólióját, ahol a korábban akár ingyenes számlavezetést is lehetővé tévő becsületkasszás díjfizetést csupán két csomagnál tartotta meg. A többi esetében a kedvezményekhez havi 194–500 ezer forintos jóváírás szükséges, enélkül a havi díj akár a 6000 forintot is megközelítheti.

Az OTP Bank október 27-én szüntette meg korábbi csomagjait, és két új számlakonstrukciót vezetett be. Bár az új ügyfelek számára a TOP csomag tizenkét hónapig díjmentes, a meglévő ügyfelek automatikus átsorolása sok esetben magasabb havi összköltséget eredményezett.

A kialakult piaci helyzetre reagálva a Magyar Nemzeti Bank is fellépett. Egy október 30-án kiadott vezetői körlevél értelmében 2026 januárjától minden banknak kötelessége lesz:

ingyenes,

személyre szabott tájékoztatást küldeni ügyfeleinek, amennyiben egy olcsóbb számlacsomag is elérhető a számukra.

A jegybanki útmutató szerint legalább ezer forintos éves megtakarítási lehetőség esetén a pénzintézeteknek konkrét váltási javaslatot is kell tenniük.

A fejlemények egyértelműen jelzik, hogy a bankszektor a szabályozói keretekhez igazodva alakítja díjpolitikáját. Míg a bankszámlastop a meglévő ügyfelek számára védelmet nyújt, az új csomagok esetében a kedvezményes díjakhoz szinte mindenhol feltételeket kell teljesíteni. A tudatos választás így felértékelődik: aki körültekintően dönt, évente több tízezer forintot is megtakaríthat, aki viszont nem figyel a részletekre, könnyen a korábbinál drágábbá váló banki szolgáltatásokkal szembesülhet.



