Ennyiért csempészik át az embert az ukrán határon

Megdöbbentő összeget kért illegális szolgáltatásáért az embercsempész – adta hírül minap a Kárpáti Igaz Szó. A kárpátaljai magyar lap beszámolója szerint

kilencezer dollárért, azaz több mint hárommillió forintnak megfelelő összegért vállalta, hogy hadköteles korú férfiakat juttat át az Európai Unióba.

Ráadásul ez is mindössze annyit jelentett, hogy felajánlotta, segít bevinni adataikat az úgynevezett Sljah nyilvántartási rendszerbe. A cikk szerint a kárpátaljai gyanúsított minden szükséges tanáccsal és utasítással ellátta a klienseit az átjutásról, illetve arról, hogy kommunikáljanak a határőrökkel. A Sljah nevű online regisztrációs rendszert 2022-ben vezették be azzal a céllal, hogy a fuvarozók számára időpontfoglalással egyszerűsítsék a határellenőrzést, illetve egyúttal kiküszöböljék a korrupciót.

Az ungvári TV21 riportja szerint idén a határőrök csaknem 6500 ember kiutazását tagadták már meg. Mint írják, a legtöbb visszaélést a vállalkozók követik el, akik a nagy fuvarozó társaságokhoz hasonlóan lehetőséget kapnak arra, hogy személyeket regisztráljanak a „Sljah” rendszerbe.

A nagyvállalatok jobban vigyáznak a hírnevükre, viszont egyes vállalkozók visszaélnek a felkínált lehetőségekkel, és pénzjutalomért, hozzávetőleg három- és hétezer dollár közötti összeg ellenében kínálják szolgáltatásaikat, vagyis személyeket regisztrálnak a rendszerben.

A Deutsche Welle német közszolgálati csatorna már tavaly nyáron arról írt, hogy az egyik embercsempész ötezer dollárt (1,7 millió forintot) kért el csak azért, hogy megmutassa, a folyók melyik szakaszán biztonságos és zavartalan az átkelés. Egy orvosi igazolás arról, hogy valaki nem alkalmas katonai szolgálatra, 1500 dollárba került, egy menlevél, hogy valaki egy külföldre tartó segélyszervezet munkatársa, 2000 dollárba. De a közösségi médiában arra is osztottak tanácsokat, hogyan érdemes pályázni külföldi egyetemek ösztöndíjaira. Más beszámolók tavaly arról szóltak, hogy háromezer dollárt is ki kellett fizetni az embercsempészeknek ahhoz, hogy Romániába juttassák a menekülteket.

Kárpátaján tavaly mi is tanúi voltunk, ahogy egy gépfegyveres katona visszafordított egy magyar útlevéllel rendelkező fiatalembert, mert nem volt benne a pecsét, hogy belépett Ukrajnába, tehát fennállt a gyanú, hogy kettős állampolgár. Már akkor azt beszélték, a lapok közé bújtatott százasok olykor megenyhítik a határőrök szívét... Mások arról számoltak be, lehet próbálkozni a zöldhatáron is, vannak helyek, ahol át lehet úszni a Tiszán, de azt is őrzik, és a sodrás is veszélyes.