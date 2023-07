Európa nyugati felén a multikulturalizmus ideológiája totálisan összeomlott

Az uniós színtéren a másik leginkább vitatott téma az, hogy az EU a korábban jelzettnél is több pénzt akar önteni Ukrajnába, ehhez pedig egyrészt több befizetést kér a tagállamoktól, másrészt pedig azoktól az országoktól is ezt várja el Brüsszel, akik még egy forintot se láttak a nekik járó forrásokból. Egyes információk szerint egyébként a lengyel és a magyar forrásokat is átadták már Ukrajnának. Deutsch Tamás szerint a képlet nagyon egyszerű: továbbra is a háborús pszichózis uralkodik Brüsszelben, a békéről szó sem esik. Ahogy fogalmazott:

Az Európai Bizottság eddig minden héten többmilliárdnyi Ukrajnának szánt plusztámogatás ötletével állt elő. A napokban éppen egy olyan újabb hajmeresztő javaslatot terjesztettek elő, amelynek alapján – a hétéves uniós költségvetésből, a tagállamok százmilliárd eurós pluszbefizetése mellett javasolt, újabb 50 milliárd eurós Ukrajnának szánt támogatáson túl – az Európai Unió az ukrajnai fegyverszállításokra az előttünk álló négy évben további 20 milliárd eurót fordítana, amelyből hazánknak mintegy 200 millió eurót kellene fizetnie. Mindezt úgy, hogy Magyarország, Lengyelország és még három tagállam eddig egyetlen eurócentet sem kapott a helyreállítási alap forrásaiból, miközben az Európa Bizottság nem tud elszámolni azzal, hogy pontosan mekkora összeget is juttatott már el eddig Ukrajnának.

Hozzátette, hogy sem az eddig blokkolt 500 millió euróról, sem a most kitalált 20 milliárd euróról nem fognak tárgyalni addig, amíg le nem kerül az OTP a háború nemzetközi szponzorainak ukrán listájáról.