Terrorszervezetté nyilvánítanák és betiltanák a Wagner-csoportot

„A brit kormány évekig nem tudott megfelelően reagálni az orosz Wagner-csoport által jelentett fenyegetésekre” − többek között erre a megállapításra jutott a brit alsóház külügyi bizottsága friss jelentésében, amelyben azt is javasolják, hogy a kormánynak terrorszervezetté kellene nyilvánítania a csoportot és be kellene azt tiltania, hiszen továbbra is nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Királyságra, valamint szövetségeseire.