Folytatódtak az összecsapások Franciaországban + videók

Egy hete tart már Franciaországban az a zavargáshullám, amit egy igazoltatás közben lelőtt 17 éves bevándorló fiatal esete váltott ki. Az első egy hét, azaz hat éjszaka során 5662 járműt gyújtottak fel a zavargásokban − írja a Le Parisien. Az elemzésben kitértek arra is, hogy nem álltak meg a károkozások az autók és buszok felgyújtásánál, hiszen 1000-nél is több épületet rongáltak meg. Köztük 254 rendőrörsöt, több tucat városházi épületet, iskolákat, postákat, üzleteket, ez utóbbiakat legtöbbször ki is rabolták. A zavargások alatt 2453 embert letartóztattak, akiknek az átlagéletkora mindössze 17 év volt. Összesen 722 rendőr sérült meg az összecsapások során.

Egy tűzoltó pedig az életét vesztette szolgálat közben.

Hétfőről keddre sem álltak le a zavargással. Összesen 72 letartóztatás történt, 159 égett jármű égett le, és 24 épületben okoztak kárt. 24 embert a párizsi régióban tartóztattak le, a leégett autók mellett is történtek gyújtogatások. Összesen 202 esetet jelentettek a tűzoltók – írja a Le Figaro.

Touluse-ban is autókat gyújtogattak és házakat rongáltak meg a zavargók.

Toulouse : véhicules incendiées, une habitation atteinte par les flammes #emeutes #nahel pic.twitter.com/hdRV8QVrvY — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) July 4, 2023

Rouen-ben megrongálták az egyik rendőrőrsöt.

Rouen : commissariat incendié, quartier Chatelet #emeutes pic.twitter.com/r1IHx72o5z — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) July 3, 2023

Montpellier-ben is folytatódtak a gyújtogatások.

Saint-Étienne is lángokban állt.

Emmanuel Macron francia államfő hétfő éjszaka látogatást tett a zavargásokat megfékező párizsi rendfenntartó erőknél, ahol köszönetét fejezte ki, és támogatásáról biztosította őket – közölte a francia elnöki hivatal.

Egyre többen viszont kilátástalannak ítélik meg a helyzetet, és szeretnék, ha a kormány végre tenne valamit.

A francia válság súlyos következményekkel járhat azokban a nyugat-európai országokban is, amelyekben jelentős létszámú muszlim népesség él − erről beszélt a Hír TV Napindítójában Nógrádi György.

Rengeteg migráns érkezik egykori gyarmatokról, Franciaország pedig a második legnagyobb gyarmattartó ország volt Nagy-Britannia után. De ha megnézem, Belgiumban már tömegtüntetések, letartóztatások vannak. Svájc francia határ menti városában, Lausanne-ban már tömegtüntetések voltak, tehát ahol beengedték a migránsokat, a migránsok nem tudtak, nem akarnak és nem fognak integrálódni.

