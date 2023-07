Megállíthatatlannak tűnik a jobboldal előretörése Németországban

Az AfD már polgármestert is delegál Németországban: Hannes Loth a napokban lett Raguhn-Jeßnitz új vezetője.

A szövetségi kormánykoalícióban részt vevő Zöldek párt ezt nem nézi jó szemmel. Nemrég kijelentették, hogy semmiben nem fogják támogatni az új polgármester munkáját. A bohózat része pedig az, hogy erre lehetőségük sem lenne a zöldpártiaknak, ugyanis nem képviseltetik magukat a helyi testületben. A Zöldek, a legtöbb német párthoz hasonlóan, sokáig vonakodott komoly tényezőként számolni az AfD-vel.

– Ennek részeként az összes párt kizárta az AfD-vel való együttműködést, alkalomadtán pedig közösen akadályozták meg a párt végrehajtói hatalom elnyerésének közelébe kerülését. Ezért is számít rendkívüli sikernek az AfD számára az előző heti polgármester-választás, hiszen az AfD az összes többi, közös jelöltet állító párttal szemben tudott nyerni. A jelen helyzetben ez is lehet a párt fő célja – olyan arányban nyerni a választásokat, hogy egyedül is képesek legyenek tényleges győzelmet, nem csak elsőséget elérni – mondta Dobrowiecki Péter. A szakértő hozzátette, hogy így is rendkívül nehéz évek elé néz majd az AfD, hiszen valószínűleg továbbra is nehezen találnak majd szövetségest.

A párt sikerességével egyúttal a többi párt is fokozta az AfD ellehetetlenítésére irányuló erőfeszítéseit. Az AfD-vel való együttműködés kategorikus, összpárti kizárása mellett például a CDU az AfD által a múltban tematizált kérdésekkel próbálja meg visszacsábítani az elpártolt szavazóinak egy részét, például a migrációval vagy közbiztonsággal kapcsolatos témákkal. A szakértő szerint nehéz a mostani helyzetben megítélni, hogy hol tetőzhet az AfD támogatottsága.

Amennyiben a kormány válságkezelésével egyre elégedetlenebb alsó középosztálybeli, illetve kisvárosi és vidéki szavazók továbbra is úgy érzik, hogy a jelzőlámpa-koalíció pártjainál süket fülekre találnak panaszaik, úgy az AfD támogatottsága még akár tovább is nőhet néhány százalékkal. Ehhez persze szükség van a CDU további politikai helykeresésére. Ha a Friedrich Merz vezette párt visszatalálna a markánsabb, konzervatívabb politizáláshoz, akkor az AfD dolga is sokkal nehezebb lenne

– jelentette ki Dobrowiecki Péter, aki szerint ahogy a múltban, úgy jövőben is a CDU számít majd az AfD első számú riválisának a választói szavazatok megszerzése terén. Még inkább igaz ez elnézve a kormánypártok támogatottságának mostani mélyrepülését.

A CDU tíz éve ringatja magát abba a saját maga által kreált hazugságba, hogy az AfD-t figyelmen kívül hagyhatja, jelentéktelenségbe taszíthatja vagy elutasíthatja. Ennek a vágyálomnak az eredménye katasztrofális a CDU számára, mivel ezzel belátható időn belül kizárólag a tőle balra álló pártokkal való szövetségre kötelezte el magát. Ez felőrli a párt programját, amely politikailag veszít a profiljából

– ezt már Alexander Grau, az MCC Magyar–Német Intézet vendég oktatója jelentette ki egy friss elemzésében. A párt továbbra is szilárdan meg fogja vetni a lábát a német politikai életben. Bár az AfD továbbra sem állíthat alelnököt a szövetségi parlamentben, és továbbra is megvonják tőle a pártalapítványának finanszírozását, az AfD nem fogja hagyni, hogy hosszú távon kizárják a rendszerből.

