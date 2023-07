Napokon belül bezár az összes afgán szépségszalon

Mit adott a szépségszalon az afgán nőknek?

Becslések szerint a mostani bezárásokkal 60 ezer munkahely szűnhet meg, ami nemcsak a szolgáltatóknak, de vendégeknek is hatalmas törést jelent. A 16 éves kora óta házasságban érő Zarmina arról beszélt a BBC brit közmédiának, hogy egyedül nem hagyhatta el otthonát, ám férje beleegyezett abba, hogy évente két-három alkalommal szépségszalonba menjen. A Kandahárban élő nő hozzátette, gyakori, hogy a férfiak megtiltják a sminkelést és a kozmetikai kezeléseket. Egy másik nő pedig azt mondta, férje szereti látni haját más színekben és más fazonnal. „Mindig elvisz a fodrászatba, az ajtóban türelmesen vár. Amikor kimegyek, megdicsér, és ez jó érzés” – tette hozzá. A 22 éves, Kabulban élő Madina ügyvédnek készült, azonban félbe kellett hagynia egyetemi tanulmányait. A fiatal nő arra is rámutatott, a félelem egyre inkább átjárta már ezeket a helyeket is:

senki sem tudja, ki a tálibok támogatója, senki sem akar politikáról beszélni

– fogalmazott.