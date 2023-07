„A NATO erős üzenetet küld majd Ukrajnának” – hangsúlyozta a főtitkár

A legfontosabb, hogy Ukrajna meg tudja tartani a függetlenségét, mert ha nem tudunk elég fegyvert és lőszert biztosítani, akkor nem lesz Ukrajna, amelyet lehetne támogatni − mondta el a vilniusi NATO-csúcsot megnyitó sajtótájékoztatóján Jens Stoltenberg. − Tiszta üzenetet akarok, hogy Ukrajna közelebb léphessen a NATO-hoz, minél közelebb egy esetleges NATO-csatlakozáshoz − tette hozzá.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban utalt rá, hogy nem megy el a csúcsra, ha nem történik semmi olyan, amiért érdemes lenne utaznia.

A főtitkár azonban most közölte, hogy az elnök ott lesz Vilniusban és a NATO egy pozitív üzenet küld Ukrajnának, de egyelőre nem akart semmit elmondani, mi is lesz az. Mint fogalmazott: az üzenet erős és tiszta lesz Ukrajnának, a legfontosabb a katonai támogatás és az, hogy Putyin ne nyerhesse meg a háborút. Az ukrán elnök a tervek szerint személyesen egyeztet Joe Biden amerikai, valamint Recep Tayyip Erdogan török ​​elnökkel is szerdán.

Azzal kapcsolatban, hogy Törökország hamarosan ratifikálhatja Svédország csatlakozását a NATO-hoz, Stoltenberg elmondta, igazából csak elfogadták azt a határozatot, amit tavaly Madridban elértek. − Mind a két országnak fontos a terrorizmus elleni harc és az, hogy megindulhattak újra a katonai együttműködések közöttük. Az pedig igazán jó hír, hogy ez kikövezte az utat annak, hogy Svédország teljeskörű NATO taggá válhasson − fogalmazott a NATO-főtitkár.

Az, hogy a NATO ajtaja nyitva van mindenkinek, az tiszta és jól érthető üzenet Putyinnak, és megmutatja, mekkora taktikai hibát vétett, amikor megtámadta Ukrajnát. A célja az volt, hogy gyengítse a NATO-t, most mégis többen vagyunk, mint eddig

− mondta a főtitkár.

− Ukrajna hosszú utat tett meg azóta, hogy 2008-ban meghoztuk a döntést, teljesítenie kell az első lépést jelentő MAP (Tagsági Akciós Terv) feltételeit – nyilatkozta korábban a vilniusi csúcstalálkozó napján Stoltenberg. Mivel a feltételek teljesítése még nem történt meg, a NATO-főtitkár szerint a szövetség tagjainak meg kellene állapodniuk abban, hogy Kijev esetében eltörlik a MAP akciótervet.

– Ukrajna sokkal közelebb került a szövetséghez, ezért úgy gondolom, eljött az ideje, hogy ezt a NATO-döntésekben is tükrözzük – vélte Jens Stoltenberg, hozzátéve, hogy

a katonai szövetség nagyon erős és pozitív üzenetet küld majd Ukrajnának.

– Reformútvonalat fogunk kidolgozni Ukrajna számára – közölte Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó. Arról is beszélt, a háborús ország felvételen túl a NATO-országok konkrét biztonsági intézkedéseket vitatnak meg, amelyeket Ukrajnának kínálhatnak a jelenlegi segélyeken túl, hogy segítsék Kijev hadseregét az oroszok visszaszorításában.

Sullivan elmondta, hogy erről Joe Biden amerikai elnök és ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij szerdai találkozóján tárgyalnak majd.

A csúcstalálkozó máris történelmi jelentőségű, még mielőtt elkezdődött volna

– közölte Jens Stoltenberg, miután Recep Tayyip Erdogan török elnök beleegyezett abba, hogy szorosan együtt fog dolgozni a parlamenttel Svédország csatlakozási kérelmének jóváhagyása érdekében.

Ukrajna támogatásán kívül ugyanis a csúcs másik legfontosabb témája Svédország felvétele a szövetséghez. Stoltenberg szerint a bővítés különösen a balti térség további biztosítását segítené.

Borítókép: Jens Stoltenberg NATO-főtitkár sajtóértekezletet tart Vilniusban 2023. július 10-én, egy nappal a litván fővárosban kezdődő NATO-csúcstalálkozó előtt (Fotó: MTI/AP/Mindaugas Kulbis)