A Nyugat és a tálibok között azonban továbbra is folynak az egyeztetések, az MKI szakértője szerint a hatalomátvétel utáni első évben több mint háromszáz tárgyalást folytattak Afganisztán új vezetői. Még hónap elején is tárgyalóasztalhoz ültek a tálibok az amerikaiakkal Katarban. Az al-Dzsazíra közlése szerint a kétnapos tárgyaláson olyan bizalomépítő intézkedésekről esett szó, mint a szankciók és a beutazási tilalmak, és a befagyasztott külföldi afgán pénzekhez való hozzáférés újbóli engedélyezése.

Milyen az élet Afganisztánban?

Noha a tálibok azt ígérték, hogy nem térnek vissza az előző, 1996 és 2001 közötti hatalmukat átható szigorú szabályokhoz, egy sor olyan intézkedést hoztak, melyek sokakban az előző uralom mindennapjait idézik. A Magyar Nemzetnek Szájed Anos, a Civil Társadalom és Emberi Jogi Hálózat (CSHRN) ügyvezető igazgatója mesélt arról, milyenek a hétköznapok Afganisztánban. Az emberi jogi szakértő elmondta, az alapvető jogokat megszüntették a tálibok, az intézkedések között említette a nők jogainak korlátozását célzó rendeleteket: a szépségszalonokat bezáratták, a parkokból kitiltották a nőket, továbbá a lányok csupán a hatodik osztályig tanulhatnak az iskolákban.

Afgán nők dari (a perzsa afgán változata) nyelven írt transzparensekkel követelik az oktatáshoz és munkához való jogukat az észak-afganisztáni Mazari Sarifban. Fotó: STR/MTI/EPA

Kiemelte azt is, hogy a 90-es évekhez képest a tálibok is temérdek változáson mentek keresztül, például hozzájutottak a nemzetközi erők által hátrahagyott katonai eszközökhöz, ugyanakkor a lakosság is jóval több oktatásban részesült az elmúlt években, mint akkoriban. „Sokan ellen akarnak állni, tenni akarnak valamit, de még ha egy egészen kis mértékű ellenállást is mutatsz, fennáll a veszély, hogy valaki feljelent” – számolt be a tapasztalatokról Szájed Anos.

Lapunknak Bálint Gábor, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa ugyanakkor elmondta, a tálibok a nők számára különböző gazdaságfejlesztési programokat indítottak.

Ezek között olyan intézkedések szerepelnek, melyek támogatják az otthonról végezhető munkát, emellett külön piacot is létrehoztak, kifejezetten az otthon zöldséget, gyümölcsöt termesztő nők számára. Hozzátette: a női vállalkozók száma az elmúlt évben 60-70 százalékkal emelkedett. Bálint Gábor szerint jelentős változást látni a tálib hatalomátvétel utáni első hónapok és a mostani helyzet között: eleinte még hazaküldték este az embereket, most már viszont este tíz órakor is kint vannak az utcán, nyitva vannak az üzletek. A szervezet munkatársa ugyanakkor rámutatott, a folyamatosan változó intézkedések a segélyszervezetek munkáját is megnehezítik, afgán női munkatársaik ugyanis nem mehetnek be az irodákba, csak otthonról és korlátozott munkakörökben dolgozhatnak.

Az Ökumenikus Segélyszervezet munkája folytatódik

Afganisztánban továbbra is fennáll a humanitárius válsághelyzet, melyen a nemzetközi segélyszervezetek igyekeznek enyhíteni. Köztük van a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet is, mely 2001 óta van jelen Afganisztánban, humanitárius és fejlesztési programokat végrehajtva. Különösen nagy problémát jelent most az országban az alultápláltság és a munkanélküliség.

Bálint Gábortól megtudtuk, tavaly több mint félmillió embert tudtak segíteni, évente körülbelül 15-20 ezer tonna élelmiszerrel támogatják a helyieket, elsősorban nemzetközi forrásokból finanszírozva a munkát. Újraindultak továbbá a vidékfejlesztési programok is, beleértve az utak karbantartását.

Segélyszállítmányok érkeznek Afganisztánba. Fotó: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Bálint Gábort arról is kérdeztük, milyen az együttműködésük a tálibokkal. Elmondta, a segélyprogramokkal kapcsolatban az illetékes tálib hatóságokkal egyeztetnek, és már a hatalomátvételt követően találkozott az összes olyan kormányzóval, amelyekkel a segélyszervezet kapcsolatban áll. „Amikor helyszínen járunk, akkor elsődlegesen egyeztetünk a helyi vezetőkkel és biztosítjuk őket arról, hogy mi csak humanitárius munkával foglalkozunk. Ebben támogatnak minket, és amennyire lehet, fenntartják a biztonságot” – fogalmazott Bálint Gábor. Hozzátette: munkájukat üdvözlik, a helyi vezetők tiszteletben tartják, és korábban sem volt ennek kapcsán félreértés vagy konfliktus.

