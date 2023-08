Elképesztő fordulat: a jobboldali miniszterelnök-jelöltet kéri fel először a spanyol király

A jobboldali Vox a király előtt is kijelentette, hogy hajlandó támogatni a Néppártot a jobboldali kormányalakítás érdekében. Santiago Abascal pártvezér cserébe azt kérte Feijóótól, hogy adjon tiszteletet a Voxnak mint harmadik politikai erőnek, emellett ne vegyen részt abban az őket elszigetelni próbáló akcióban, amelyre a parlamenti pártok többsége törekszik. A Vox-vezér a VI. Fülöppel folytatott párbeszéd utáni sajtótájékoztatón elmondta:

továbbította a királynak azon aggodalmát, hogy Sánchez jelölése esetén ismét a terrorizmus örökösei és az igazságszolgáltatás elől menekülő szökevények fogják meghatározni Spanyolország jövőjét.

Santiago Abascal tras participar en la ronda de consultas con el rey Felipe VI: "He trasladado al rey nuestra preocupación de que, otra vez los herederos del terrorismo y un prófugo de la justicia pretendan condicionar el futuro de España" https://t.co/lGQ1ePQi2k pic.twitter.com/H2DaTaOURm — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 22, 2023

A jobbközép Kanári Koalíció (CC), valamint a Navarrai Népszövetség (UPN) is azt mondta a királynak, hogy támogatni fogja Feijóo beiktatását. A baszk nacionalisták (PNV) eközben továbbra sem tudtak határozottan állást foglalni a kérdésben, képviselőjük szerint ugyanis még túl korai volt megtartani a királyi konzultációt.

A szélsőbaloldali pártokat tömörítő Sumar vezetője, Yolanda Díaz azt mondta hétfőn VI. Fülöpnek, hogy szavazatukat Pedro Sáncheznek és pártjának adják majd. Hozzátette, hogy véleménye szerint a

Néppárt teljesen elszigetelt, és esélye sincs a kormányalakításra, tehát úgy gondolja, hogy az egyetlen járható út a progresszív kormánykoalíció megalakítása.

Hasonlóképp fogalmazott a király előtt maga Pedro Sánchez is, aki egyenesen kijelentette, hogy szerinte – hiába a választási győzelem – a Néppárt csődöt mondott, és összeomlott az urnáknál, ezért rajta kívül nincs más alternatíva, ő az egyetlen, aki képes megszerezni a parlament többségének támogatását. Ezt azzal támasztotta alá, hogy múlt héten is sikerült az utolsó pillanatban dűlőre jutnia a Junts per Catalunyával (Együtt Katalóniáért), mely végül a társhivatalos nyelvek spanyolországi és európai előremozdításának ígéretéért cserébe segített szocialista házelnököt állítani a kongresszus élére, Francina Armengol személyében. Sánchez hozzátette, hogy kormányozni akar, elkötelezettsége teljes és abszolút, kihívója kormányalakítási próbálkozása pedig időpazarlás.