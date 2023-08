Óvatos egyensúlyozás

Azerbajdzsán külpolitikájára mindig is az óvatos egyensúlyozás volt a jellemző. Baku esetében a leglényegesebb, hogy többirányú külpolitikája ne keresztezze olyan mértékben Moszkva ambícióit, hogy azok válaszlépésre késztessék Oroszországot. Éppen ezért sokrétű kapcsolatok fűzik Moszkvához – annak ellenére, hogy Örményország egyik legfőbb szövetségese –, valamint Iránhoz is. Az energetikai együttműködések miatt ugyanakkor az Európai Unióval is egyre szorosabbra fűzi a viszonyt, az elmúlt két év fejleményei pedig Brüsszelt is nyitottá teszik erre. Azerbajdzsán legfontosabb szövetségese Törökország, amelynek a térségbeli orosz befolyás ellensúlyozása mellett kulturális, történelmi és vallási okai is vannak. Ankara és Baku testvérként tekint egymásra. Fontos kiemelni, hogy Azerbajdzsán sem az orosz gazdasági és védelmi integrációkhoz, sem az unióhoz és a NATO-hoz nem kíván csatlakozni.