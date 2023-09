Gulyás Gergely: Minden magyar felelős minden magyarért + fotógaléria

A miniszter az Ukrajnáért életüket áldozó magyar katonákról is megemlékezett.

Azok a magyar férfiak, akik ukrán zászló alatt, többek között a 128-asok között szolgálva harcolnak Ukrajna szabadságáért, vérüket és életüket adják érte, kiérdemelték, hogy ez az ország sajátjaként tekintsen rájuk – a magyar közösség tagjaira – és visszaadja nekik mindazt, amit tőlük elvett és ami őket is megilleti: mindenekelőtt az anyanyelv szabad használatát mindenütt, de különösen az oktatásban

– hangsúlyozta a miniszter.

Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója beszédében szintén kiemelte a nyelvhasználat fontosságát. – Kárpátalja nem lesz Kárpátalja, ha nem élnek itt magyar, szlovák, román közösségek. Megszoktuk, hogy itt beszélnek olyan nyelven, amit nem értünk, de ahogy Goethe mondta, ahány nyelven beszélsz, annyi embert érsz. Az anyanyelvet át kell adni gyermekeinknek, unokáinknak – hívta fel a figyelmet a kormányzó, azonban azt is hangsúlyozta, hogy az állam nyelvét mindenkinek ismernie kell. A kormányzó ígéretet tett, hogy mindent megtesz, hogy békét és nyugalmat teremtsen Kárpátalján, és kifejezte meggyőződését, hogy sikerül megoldást találni a két ország közti vitás kérdésekre.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója felidézte a régi latin bölcsességet: háborúban hallgatnak a múzsák; ám éppen válságos időkben van a legnagyobb szükség a múzsák inspiráló szavára.

Amikor az MCC hat évvel ezelőtt megindította első külhoni képzését éppen itt, az ukrajnai Beregszászon, akkor nemcsak a magyar tehetséggondozás történetében indult el egy új fejezet, hanem a kárpátaljai fiatalok életében is. Egy olyan központ jött ugyanis létre, amely kifejezetten a tehetséges diákok lehetőségeinek megsokszorozását tűzte ki célul, de nem valamely távoli nagyvárosban, hanem itt, helyben, a legnépesebb magyar közösséggel bíró kárpátaljai városban

– emelte ki az intézmény fontosságát Szalai. – A folyamatos megpróbáltatások közepette is mindent megtettünk azért az elmúlt tanévben, hogy amennyire csak lehet, a beregszászi központunk úgy működjön, ahogyan azt békeidőben is szeretnénk. Ennek köszönhető, hogy a rendkívüli helyzet ellenére is 16 rendezvényt szerveztünk, amelyeken összesen közel 2500-an vettek részt – jegyezte meg.

Az elmúlt egy évben az MCC szervezésében több kiránduláson, tanulmányi úton is részt vettek a kárpátaljai diákok. Többen közülük jártak Budapesten, Debrecenben, Szerencsen és Tokajban, a Balaton melletti révfülöpi diáktáborunkban, Kolozsvárott is, de több diákunk távolabbi országokba is eljutott, így például Brüsszelbe, Isztambulba és Grúziába.