Kövér László Georgia euroatlanti integrációját sürgette Tbilisziben

Georgia euroatlanti integrációját sürgette Kövér László, az Országgyűlés elnöke hétfőn Tbilisziben – közölte Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke az MTI-vel, miután a házelnök tárgyalt Salva Papuasvilivel, a georgiai parlament elnökével. A sajtófőnök tájékoztatása szerint a hivatalos látogatáson Georgiában tartózkodó Kövér László úgy tapasztalta, hogy elvitathatatlan az az előrehaladás, amelyet Georgia elért az Európai Unióhoz történő közeledésben. A magyar politikus most másodszor látogatott az országba, Kövér László először 2011-ben járt Georgiában.

A magyar Országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, hogy az európai intézményeknek nagyon sürgősen pótolnia kell azt a mulasztást, hogy Georgia – Ukrajnával és Moldovával ellentétben – nem kapta meg a tagjelölti státust. Jelezte, hogy Georgia egyrészt azért érdemli meg ezt a minősítést, mert a keresztény Európa része, a második legrégebbi keresztény állam.

– Márpedig a mi felfogásunkban Európát a kereszténység teszi azzá, ami

– fogalmazott. A magyar parlament elnöke szerint Georgiát azért is megilleti a tagjelölti státus, mert a csatlakozásra váró tagállamok rangsorának elején van, ami a jogharmonizáció előrehaladottságát illeti. – Georgiának igenis helye van az Európai Unió tagállamai között, Magyarország ezt a véleményét továbbra is hangoztatni fogja, és amennyiben módjában áll, segíteni is fogja a folyamatot – közölte.

Emlékeztetett arra, hogy 2024 második felében Magyarország tölti be az EU soros elnöki posztját, és reményét fejezte ki, hogy akkor Georgia már előrébb tart ebben a folyamatban.

– Magyarország támogatása nemcsak az európai uniós, hanem a NATO-tagságra is vonatkozik

– folytatta Kövér László.

A házelnök elmondta: a nyugati közösségnek garantálnia kell Georgia biztonságát, és ebben a pillanatban erre a NATO az egyedüli lehetőség ebben a térségben.

– Kiállunk Georgia területi integritása és szuverenitása mellett. Reméljük, hogy azzal a stratégiai türelemmel, a határozott, rossz kompromisszumokat nem vállaló magatartással, amivel Georgia kezeli a helyzetet, el lehet jutni oda, hogy helyreállítható lesz az ország területi integritása az Oroszországgal való megbékélés révén a nemzetközi közösség támogatásával

– jelentette ki. Kövér László támogatását fejezte ki a két ország közeljövőben tartandó közös kormányülése iránt is. Véleménye szerint a magyar parlamentben a kormány- és az ellenzéki pártok között nincs különbség abban, hogy szorosabbá kell fűzni a két ország közötti kapcsolatokat. Az Országgyűlés elnöke felajánlotta segítségét Georgia euroatlanti integrációja parlamenti folyamatának támogatásához.