Lengyelország és Magyarország újra egymásra találhat

Ukrajnával szemben azonban már Varsó is élesebb hangot üt meg: a lengyel kormány ugyanis meghosszabbította az ukrán gabonára vonatkozó importtilalmat, emellett Volodimir Zelenszkij megjegyzései után – az ukrán elnök oroszbarátsággal vádolta szövetségesét – Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök azt is beharangozta, leállítja az Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányokat. Az ukrán csapatoknak nagy segítséget jelent Varsó katonai támogatása, tekintve, hogy az akár tíz-, húsz- vagy harmincéves fegyverek helyett modern felszereléseket küldtek. Lánczi Tamás szerint Lengyelország Ukrajna-politikájának megváltozása egyúttal reakció a lakosságnak is.

Lengyelország mostanra szánta el magát arra, amit Magyarország már másfél éve, a háború kitörése óta követ: hogy nem szállít fegyvereket Ukrajnának

– mutatott rá.