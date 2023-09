Viszlát, India, üdv, Bharat?

A G20-csúcs egy meglepetést is tartogatott a résztvevőknek, ugyanis a meghívókon Droupadi Murmu indiai elnököt „Bharat elnökeként” említik India elnöke helyett. A „bharat” ősi szanszkrit szó, többek közt hindi nyelven Indiát is jelent, az ázsiai óriás pedig régóta lobbizik azért, hogy – például Törökországhoz hasonlóan – megváltoztassa a nemzetközi színtéren használt nevét. A kormányzó párt azzal érvel a változtatás mellett, hogy az India nevet a brit gyarmattartók vezették be, ami a rabszolgaság jelképe. A britek körülbelül kétszáz évig uralták Indiát, míg az ország 1947-ben elnyerte függetlenségét. A G20-csúcsra szóló meghívó az első hivatalos dokumentum, ahol Bharatként hivatkoztak Indiára.