A helyszínek egész New York államban elszórva találhatók, van, amelyik csaknem hatszáz kilométerre a nagyvárostól, a kanadai határ közelében, sőt jutott belőlük a szomszédos New Jersey államba is, ahol Atlantic City nemzetközi repterét szemelték ki erre a célra – a terv azonban nem aratott nagy sikert.