Nem elégszenek meg az amnesztiával, elszakadást akarnak a katalánok

Spanyolországban júliusban előre hozott parlamenti választást tartottak, amit a jobboldali Néppárt (PP) nyert meg, de nincs elég támogatottsága ahhoz, hogy kormányozza az országot. Bár a spanyol király a párt vezetőjét, Alberto Núnez Feijóot kérte fel elsőként a kormányalakításra, mostanra biztossá vált, hogy a szeptember végén esedékes parlamenti beiktatási szavazáson el fog bukni, ezért a szocialista Pedro Sánchez kapja meg a lehetőséget arra, hogy kormányt állítson az ország élére.

Mivel a szocialisták sem birtokolják az ehhez szükséges abszolút többséget, így a katalán Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért), Puigdemont pártja került döntő szerepbe, amely közölte, hogy csak akkor adja Sáncheznek a választásokon megszerzett és kulcsfontosságúvá vált hét mandátumát, ha a párt egykori vezetője és a vele együtt elmenekült szeparatista politikusok amnesztiát kapnak.

Bár a lépés sokak szerint alkotmányellenes és még a szocialista párt egykori vezetői is bírálják, a baloldal már meg is kezdte az amnesztiatörvény kidolgozását annak érdekében, hogy folytathassák a progresszív kormányzást.

A központi kormányalakítás körüli nehézségek árnyékában ünnepelték meg hétfőn Katalónia napját, amelyen mint mindig, most is felbukkantak a spanyol zászlót égető fiatalok, akik ezúttal Santiago Abascal, a Vox vezetőjének kitömött bábját is felgyújtották, hogy így fejezzék ki gyűlöletüket a párt által képviselt értékek iránt. A Vox nem támogatja a spanyol közösségek függetlenségi törekvéseit, sőt kifejezetten igyekszik azt felszámolni az összes olyan régióban, ahol már kormányzó pozícióba kerültek, ugyanis elsődleges céljuk a spanyol alkotmány, azon belül is Spanyolország egységének fenntartása.

Jóvenes de Arran queman una bandera española y un muñeco de Abascal en la Diada.

Con estos negocian Sumar y PSOE.

Sigan votando señores pic.twitter.com/1ksW5DN4ym — @Esther 32837485 (@Esther32837485) September 11, 2023

A katalán kormány becslése szerint 800 ezren, a hatóságok szerint viszont mindössze 115 ezren vettek részt a rendezvényen, amely azt mutatja, hogy a függetlenségpárti mozgalom ereje tovább csökkent. A hagyományosan szeptember 11-én megtartott Diadán évről évre kevesebb katalán vesz részt, 2014-ben vonultak fel a legtöbben, 1,8 millióan, azóta viszont radikálisan visszaesett az elszakadáspártiak aránya. Tavaly már csak 150 ezren követelték Katalónia függetlenségét, idén pedig ismét több tízezer fővel esett vissza a részvételi arány.

⬛️⬜️🙌🏻 Aquest any hem estat més de 800.000 manifestants a la manifestació de l'@assemblea d'aquesta #Diada2023.



El missatge és clar: per la independència, #ViaFora! pic.twitter.com/2yO7k8tpiR — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 11, 2023

A katalán kormány ettől függetlenül nem tágít elképzelései mellől. Pere Aragonés republikánus régióvezető ünnepi beszédében közölte, hogy az amnesztiatörvény, amit Pedro Sánchez beiktatásának elősegítéséért cserébe kértek a baloldaltól, „csak az első lépés”, céljuk ugyanis változatlan, és el akarják vezetni a katalánokat az elszakadásról szóló népszavazásig.

Az amnesztia nem az utolsó lépés, hanem az elengedhetetlen első annak az útnak a megnyitásához, amely ahhoz szükséges, hogy Katalónia dönthessen a jövőjéről egy népszavazáson

– hangsúlyozta Aragonés.