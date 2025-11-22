Orbán ViktorMenczer Tamásnemzeti konzultáció

Ezért kell aláírni a háború ellen és részt venni a nemzeti konzultáción

Minden aláírás erőt ad Orbán Viktornak a magyar érdek képviseléséhez.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 15:11
Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában jelezte: többen kérdezték már tőle, hogy miért kell ezeket kitölteni, amikor egyértelmű, hogy valaki a háború és a Tisza-adó ellen van. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint ez egy releváns kérdés, és most egyértelmű választ adott.

Kisbér, 2025. november 19. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a kisbéri Wass Albert Művelődési Ház és Városi Könyvtárban 2025. november 19-én.
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Azért fontos a nemzeti konzultáció és az aláírásgyűjtés is, mert minden ilyen akcióval az a cél, hogy úgynevezett egyetértési pontokat alakítsanak ki – mutatott rá a kommunikációs igazgató. Majd hangsúlyozta: 

erre azért van szükség, hogy a magyar emberek megerősítsék a kormányt és első helyen Orbán Viktort, hogy amikor Brüsszelben küzd a magyar érdekekért, akkor azt tudja mondani, hogy „Kedves brüsszeli barátaim, én nem csak a magyar kormányt, hanem a magyar embereket is képviselem”.

Menczer Tamás rámutatott, hogy ekkor a miniszterelnöknek lesz egy papírja, amivel a magyarok kinyilvánították a véleményüket arról, hogy nem akarnak háborút, békét akarnak, ez a döntésük. Ezzel Orbán Viktor be tudja mutatni, mi is a valódi magyar érdek.

Minden magyar ember, minden aláírás óriási erőt ad a miniszterelnöknek a vitákban azért, hogy azt tudja mondani, hogy a magyarok újra elmondták a véleményüket, és itt állnak mellettem, úgyhogy ezt mindenki tartsa tiszteletben

– emelte ki Menczer Tamás. Majd egyértelműsítette: ezért kell részt venni az aláírásgyűjtésen és a nemzeti konzultáción is.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

