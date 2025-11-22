Ezért kell aláírni a háború ellen és részt venni a nemzeti konzultáción

Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában jelezte: többen kérdezték már tőle, hogy miért kell ezeket kitölteni, amikor egyértelmű, hogy valaki a háború és a Tisza-adó ellen van. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint ez egy releváns kérdés, és most egyértelmű választ adott.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Azért fontos a nemzeti konzultáció és az aláírásgyűjtés is, mert minden ilyen akcióval az a cél, hogy úgynevezett egyetértési pontokat alakítsanak ki – mutatott rá a kommunikációs igazgató. Majd hangsúlyozta:

erre azért van szükség, hogy a magyar emberek megerősítsék a kormányt és első helyen Orbán Viktort, hogy amikor Brüsszelben küzd a magyar érdekekért, akkor azt tudja mondani, hogy „Kedves brüsszeli barátaim, én nem csak a magyar kormányt, hanem a magyar embereket is képviselem”.

Menczer Tamás rámutatott, hogy ekkor a miniszterelnöknek lesz egy papírja, amivel a magyarok kinyilvánították a véleményüket arról, hogy nem akarnak háborút, békét akarnak, ez a döntésük. Ezzel Orbán Viktor be tudja mutatni, mi is a valódi magyar érdek.

Minden magyar ember, minden aláírás óriási erőt ad a miniszterelnöknek a vitákban azért, hogy azt tudja mondani, hogy a magyarok újra elmondták a véleményüket, és itt állnak mellettem, úgyhogy ezt mindenki tartsa tiszteletben

– emelte ki Menczer Tamás. Majd egyértelműsítette: ezért kell részt venni az aláírásgyűjtésen és a nemzeti konzultáción is.