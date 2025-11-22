Takács Péter megelégelte Magyar Péter sunyiskodását, vitára hívta a Tisza-vezért

– Folytatódik a tiszás szürreality, legalábbis ami a szakpolitikai vitákat illeti – jegyezte meg közösségi oldalára feltöltött videójában Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár emlékeztetett: Magyar Péter nem engedte, hogy vitázzon Hegedűs Zsolt egészségügyi szakértővel, pedig négy helyre is hívták őket élő televíziós adásba. – Most azt találta ki, hogy kiszervezi a feladatot, erre pedig a Magyar Orvosi Kamara elnökét, Álmos Pétert nézte ki – mutatott rá.

Az államtitkár ezúttal arról számolt be, hogy a szélsőbaloldali Válasz Online hírportál pénteken azzal kereste meg, hogy a Magyar Orvosi Kamara elnökének kezdeményezésére élő vitát szervezne köztük. Takács Péter azonban leszögezte: politikus csak politikussal vitatkozik. – Nem egy érdekképviseleti szervezet vezetőjével és nem egy köztestület elnökével. Velük ugyanis egyeztet. Ha vitát szeretnél, akkor szedd össze a bátorságod és küldd a kijelölt egészségügyiminiszter-jelöltedet, Hegedűs Zsoltot, vagy gyere te magad, állok rendelkezésetekre akár a Válasz Online-ban is – üzente Takács Péter a Tisza Párt elnökének.