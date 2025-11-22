Magyar Orvosi KamaraegészségügyHegedüs ZsoltTakács PéterMagyar Péter

Takács Péter megelégelte Magyar Péter sunyiskodását, vitára hívta a Tisza-vezért

Vitára hívta a Magyar Orvosi Kamara elnöke Takács Pétert. Az egészségügyi államtitkár Facebook-videójában rámutatott: Magyar Péter korábban nem engedte, hogy vitázzon Hegedűs Zsolt tiszás egészségügyi szakértővel, és most úgy döntött, inkább kiszervezi a vitát, erre pedig a MOK elnökét, Álmos Pétert nézte ki. Takács Péter azonban leszögezte: politikus csak politikussal vitatkozik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 14:19
Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Folytatódik a tiszás szürreality, legalábbis ami a szakpolitikai vitákat illeti – jegyezte meg közösségi oldalára feltöltött videójában Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár emlékeztetett: Magyar Péter nem engedte, hogy vitázzon Hegedűs Zsolt egészségügyi szakértővel, pedig négy helyre is hívták őket élő televíziós adásba. – Most azt találta ki, hogy kiszervezi a feladatot, erre pedig a Magyar Orvosi Kamara elnökét, Álmos Pétert nézte ki – mutatott rá.

Az államtitkár ezúttal arról számolt be, hogy a szélsőbaloldali Válasz Online hírportál pénteken azzal kereste meg, hogy a Magyar Orvosi Kamara elnökének kezdeményezésére élő vitát szervezne köztük. Takács Péter azonban leszögezte: politikus csak politikussal vitatkozik. – Nem egy érdekképviseleti szervezet vezetőjével és nem egy köztestület elnökével. Velük ugyanis egyeztet. Ha vitát szeretnél, akkor szedd össze a bátorságod és küldd a kijelölt egészségügyiminiszter-jelöltedet, Hegedűs Zsoltot, vagy gyere te magad, állok rendelkezésetekre akár a Válasz Online-ban is – üzente Takács Péter a Tisza Párt elnökének.

Borítókép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (Fotó: MTI/Soós Lajos)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu