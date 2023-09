Novák Katalin azt is hangsúlyozta, hogy az Ukrajnában zajló háború Magyarországnak − szomszédként − közvetlen fenyegetést jelent, és magyarok is életüket vesztik a harctéren. A háború közvetlen fenyegetést jelent Európa biztonsági struktúrájára is − hívta fel a figyelmet Novák Katalin.

Az államfő együttműködést sürgetett az ukrajnai béke és biztonság ösztönzésében. Ahogy fogalmazott, ebben szervezetekre, erős országokra és személyiségekre is szükség van, akik képesek a harcban álló feleket béketárgyalásokra szólítani. Megállapította, hogy az ENSZ és az ENSZ Biztonsági Tanácsa fontos cselekvők ebben a folyamatban. Az erős országok között példaként említette az Egyesült Államokat, Kínát és Törökországot, amelyek képesek letenni egy lehetséges megoldást az asztalra, képesek vagy készek a párbeszédre mindkét féllel, valamint befolyást tudnak gyakorolni a folyamat továbblendítése érdekében.

Novák Katalin a békét előmozdítani képes személyiségként jelölte meg Ferenc pápát.

A történelmünk annyi példát adott arra, hogy emberek kis csoportja vagy akár egyetlen személy is meg tudta fordítani a történelem menetét

− fogalmazott Novák Katalin, aki magyar köztársasági elnökként évtizedek óta először mondott beszédet az ENSZ Biztonsági Tanácsában.

Novák Katalin, aki szerdán részt vett a női vezetők munkaebédjén, a Biztonsági Tanácsban elmondott beszédében is utalt a női vezetők szerepére a konfliktusok megoldásának előmozdításában. Ahogy rámutatott, ha a női vezetők egyesítik erejüket a béketeremtés érdekében, akkor jelentős mértékben képesek hozzájárulni a konfliktusok kezeléséhez.

A köztársasági elnök az ENSZ Közgyűlés 78. ülésszaka kiemelt politikai hetének keretében szerdán találkozott, és a kétoldalú kapcsolatokról, valamint oktatási és népesedési kérdésekről is tárgyalt Maia Sandu moldáv államfővel, Jun Szogjollal, Dél-Korea elnökével, Hage Geingob namíbiai elnökkel, valamint Dina Baluarte perui elnökkel.

A magyar államfő hétfőn az ENSZ 2015–2030 közötti időszakra kitűzött fenntartható fejlődés céljainak félidős értékeléséről tartott vezetői párbeszéd ülést vezette társelnökként, kedden pedig a magyar delegáció vezetőjeként szólalt fel az ENSZ Közgyűlésében.