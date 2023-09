Rekordmagas a radikális klímavédők által elkövetett bűncselekmények száma

Egy több mint negyven német szövetségi és tartományi hatóságból álló munkacsoport jelentése szerint soha nem látott mértékben szaporodtak meg azok a bűncselekmények, amelyeket a radikális és szélsőséges klímaaktivisták követnek el. A csoport idén már 163 radikális esetet regisztrált, ami 300 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A szövetségi kormány eközben mélyen hallgat, legalábbis az Alternatíva Németországért (AfD) szövetségi parlamenti frakciójának kérdésére a kormány nem kívánt konkrét esetekről nyilatkozni. A szociáldemokrata–zöld–liberális koalíció arra hivatkozott, hogy az állam jóléte iránti aggodalmak akadályozzák a nyilvánosságra hozatalt.

A szövetségi kormány ugyanakkor azt megerősítette, hogy a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal megfigyeli, hogyan próbálják erőszak-orientált baloldali szélsőségesek befolyásolni a klímamozgalom szereplőit. A hatóságok úgy vélik, az úgynevezett intervencionista baloldal (IL) meghatározó szerepet játszik ebben. Az IL évek óta számos alkotmányvédelmi szerv megfigyelésének tárgya, és többek között a 2017-es hamburgi G20-csúcstalálkozón történt, több száz sérült rendőrrel járó tömeges zavargásokért is felelősnek tartják. A szövetségi kormány nem nyilatkozott a különösen ismert Fridays for Future és Last Generation csoportokról. Ennek oka a kormány szerint, hogy az információszolgáltatás akadályozhatja az alkotmányvédelmi hatóságok jövőbeni munkáját.

Ezzel egyidejűleg nőtt a politikai indíttatású bűncselekmények száma az klímavédelmi aktivisták körében.

Augusztus 1-jéig a szövetségi kormány 1144 esetet regisztrált. A leggyakoribb bűncselekmény a tulajdon elleni károkozás volt 372 bűncselekménnyel, amelyet a kényszerítés/fenyegetés követett 271 bűncselekménnyel. Ezenkívül a szövetségi kormány 129 erőszakos bűncselekményt sorolt fel, ebből 57 esetben testi sértés, 21 esetben pedig gyújtogatás történt. A szövetségi kormány válaszából nem derül ki, hogy pontosan mely csoportok követték el a bűncselekményeket.

Martin Hess, az AfD belügyi szakértője már januárban figyelmeztetett a klímaaktivisták további radikalizálódására. Szerinte a szociáldemokrata belügyminiszter, Nancy Faeser tétlensége okozta a kialakult helyzetet.

Aki ilyen makacsul nem hajlandó szembenézni a tényekkel, az kedvez az aktivisták időközben féktelen radikalizálódásának és bűnrészessé válik a jövőbeni bűncselekményekben

– jelentette ki az AfD politikusa a Junge Freiheit című német portálnak, amelyet a V4NA szemlézett.