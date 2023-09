Titkos fegyverüzletet kötött az Egyesült Államok Pakisztánnal

A Nemzetközi Valutaalap egy hárommilliárd dolláros mentőprogramot hagyott jóvá még júliusban Pakisztán számára, mely magába foglalta egy 1,2 milliárd dolláros csomag azonnali kifizetését is – számolt be az al-Dzsazíra pánarab hírportál. A mentőcsomagról még 2019-ben született megállapodás az IMF és az akkori miniszterelnök, Imran Hán között, ám miután a pakisztáni kormány nem tartotta be a feltételeket, szüneteltették az egyezményt. A feltételek között olyan pontok szerepeltek, mint például a strukturális politikai reformok végrehajtását.

Nemzetközi pénzek nélkül azonban az ország a csőd szélére került, ekkor sietett az Egyesült Államok Pakisztán segítségére.

A portál szerint a pakisztáni hadsereg már tavaly áprilisban amerikai támogatással bizalmatlansági szavazást kezdeményezett az akkor még hivatalban lévő Imran Hán miniszterelnök ellen. Mielőtt azonban elmozdítására sor került volna, pakisztáni diplomaták arról panaszkodtak amerikai kollégáiknak, hogy országuk túlságosan semleges maradt az ukrajnai háborúval kapcsolatban Hán kormányzása alatt. Miután a miniszterelnököt eltávolították székéből, Pakisztán és az Egyesült Államok között szorosabbá vált a kapcsolat, mely az orosz–ukrán háborúban is megmutatkozott.