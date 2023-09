Ukrajnának végzetes lehet az amerikai kormányzat leállása

A Biden-adminisztráció még augusztusban fordult a kongresszushoz, hogy az eddigieken felül még több támogatást – 24 milliárd dollárt, melyből körülbelül 13 milliárdot tenne ki a katonai segítség – kérjen Kijevnek. A kezdeményezés ugyanakkor erős republikánus ellenállásba ütközött. A szenátus kedden ideiglenes finanszírozási intézkedést javasolt, amely hatmilliárd dollárt tartalmazna Ukrajnának. A képviselőházban ez egyelőre süket fülekre talált, ez pedig jelentősen növeli a kormány leállásának lehetőségét a hétvégén, amikor is az adminisztráció finanszírozási kerete kiürül.

A Pentagon vezető beszerzési tisztviselői amiatt is aggódnak, hogy a leállás késleltetné a fegyverrendszerek pótlásával kapcsolatos szerződések hivatalos lebonyolítását is, ugyanis a folyamatot felügyelő ügynökség munkatársai is „szabadságra” mennének.

Enélkül a vállalkozókat nem tudják kifizetni, a gyártási folyamat pedig emiatt késne.

– Tévhit, hogy a vállalkozókat nem érinti a leállás – húzta alá a védelmi minisztériumi forrás.