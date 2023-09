„Zelenszkij nagyot téved”

A lengyel médiában és a politikai életben is a legforróbb téma az ukrán–lengyel viszonyban történt szakadás, amelyet az váltott ki, hogy az ukránok keresetet nyújtottak be többek között Lengyelország ellen a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO), mert a lengyel kormány továbbra is zárva tartja a határokat az ukrán gabonafélék előtt. Az üzengetés azóta mindennapos lett, a lengyelek egy jelentős része szerint pedig a németek állnak a háttérben, akik bábként mozgatják az ukránokat.

A legrosszabb az, hogy egy olyan ország helyzetét, amely háborút vív, és amelynek mi vagyunk a legnagyobb szövetségese, arra használják fel, hogy ellenünk harcoljanak. És ezt – tegyük világossá – Németország és az Európai Unió vezetői teszik. Ez a harc pedig egy pillanat alatt átterjedhet más elemekre is

– mondta Marzena Nykiel, a wPolityce.pl portál főszerkesztője az Újságírói Szalon című műsorban, amely a wPolityce, a Varsói Rádió, és az Idziemy hetilap közös publicisztikai műsora. Hozzátette, hogy az ukrajnai narratívával ellentétben a lengyelek nem akadályozzák a gabona tranzitját az országon keresztül.

A tranzit működik. Egyszerűen csak nem fogadjuk el a piacunkon, mert van elég sajátunk, és már tavaly is elszenvedtük ennek a helyzetnek a masszív következményeit, úgyhogy most okosabbnak kell lennünk

– hangsúlyozta Marzena Nykiel.