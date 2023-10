Az Orbán-kormány gyengítése az amerikai kormány célja

– Nemrégiben volt a hivatalos bemutatója A Waldheim-ügy és Ausztria című könyvének. Miért éppen erre a témára esett a választása?

– A témával nagyon régen találkoztam, amikor még siheder koromban a budapesti Osztrák Intézetben tanultam. Akkor a könyvtárban kikölcsönöztem pár könyvet, és köztük volt egy kötet, mely arról szólt, mi történt 1986-ban, és az azt követő hat évben, ameddig Kurt Waldheim osztrák elnök volt. Már akkor megragadott a téma, utána évekig más területen tevékenykedtem, befejeztem iskoláimat, majd jött a bécsi külszolgálat: 2010 és 2014 között voltam nagykövet az osztrák fővárosban. Erről egyébként már született egy könyv, Csatatér Bécs címmel, a Századvég Kiadó gondozásában, ami tulajdonképpen a memoárom, de az osztrák politikáról is sok szó esik benne. Bécsben egyszer meghívtak a Waldheim-villába, akkoriban még élt a volt osztrák köztársasági elnök felesége és nagyon megható hangon tudtam vele beszélgetni – ekkor került ismét látókörömbe az egész történet. Miután Bécsből hazajöttem, helyettes államtitkári feladatokat láttam el, először a külügyminisztériumban, majd a miniszterelnökségen. 2015 vége és 2016 között volt egy körülbelül féléves időszak, amikor a helsinki külszolgálatra készültem fel, ekkor írtam meg a két könyvemet. A másik ok, amiért a téma mellett döntöttem, hogy volt egy politikai-morális dilemma, ami engem végtelenül érdekelt: Kurt Waldheim lehetett-e háborús bűnös, mennyiben releváns, hogy egyébként háborús bűnök közelében tartózkodott, még ha bűnösségét nem is sikerült bizonyítani. És hogy az egészet államelnökként hogyan kellett volna kezelnie.

Ami biztos, hogy az egész válságot alaposan félrekezelték.

– Kurt Waldheim osztrák elnökége előtt két cikluson keresztül, 1972 és 1982 között ENSZ-főtitkár volt. Náci múltjára való tekintettel, hogyan ítélte meg pozícióját a nemzetközi közösség?

– Fontos megjegyezni, hogy Kurt Waldheim német egyenruhában, német állampolgárként – hiszen Ausztriát 1938-ban a Német Birodalom bekebelezte – a Wehrmacht tagja volt. Nem az SS-ről van szó, nincs is semmilyen dokumentum arról, hogy az SS-ben bármikor szolgált volna. Aki történész, az tudja, hogy a kettő nem ugyanaz, bár Wehrmachtos katona is bőven lehetett háborús bűnös, Waldheim esetében viszont nem bizonyított a náci múlt. A könyv is éppen erről a politikai morális dilemmáról szól. Nézzünk egy parallel példát: Richard von Weizsäcker volt német köztársasági elnök hivatali ideje részben egybeesik Kurt Waldheiméval. Weizsäcker Wehrmacht-katona volt, és részt vett a Barbarossa hadműveletben, amely a Szovjetunió lerohanásával a németek bukását okozta. Ráadásul apja fontos, vezető külügyi pozícióban szolgált a náci apparátusban, ám a fia szembenézett a múlttal és senki többet nem hánytorgatta fel azt.

Waldheim ezzel szemben tett egy kísérletet, ami csúfosan félrement: elkezdte magyarázni, hogy csak a kötelességét teljesítette, ami felháborította az osztrák közvéleményt, mondván osztrákként a náci Németország szolgálatában állt.

Egyébként a könyvben több kitétel is van arra vonatkozóan, hogy valószínűleg nem volt semmilyen náci érzelme Waldheimnek. 1986-ban, amikor a válság kirobbant, egy osztrák tábornok azt mondta, Waldheim rosszul reagált az egész ügyre, és azt kellett volna mondania, rossz egyenruhában, rossz célért, és a rossz oldalon harcolt. Valóban, ha így jár el, lehetséges, hogy nem lesz ekkora ügy belőle. Waldheim végül nem tudta kibeszélni magát ebből a botrányból, mely Ausztriát végigkísérte hat éven keresztül, 1986-tól 1992-ig, és az elnök lemondásával úgy tűnt el a válság, mintha nem is lett volna. Egy dolog maradt, hogy ezekben az években az osztrák politika, a társadalom, a közélet, a történészek átírták – szerintem helyesen – az osztrák háborús narratívát. 1938-ban Ausztriát lerohanták a németek, tehát az osztrák állam valóban nem hibás, ám részfelelősség terheli – osztrákok százai és ezrei követtek el háborús bűnöket, elég megnézni például a nürnbergi per halálra ítéltjeit. Az osztrák Ernst Kaltenbrunner az egyik legnagyobb fejes volt a náci apparátusban a Birodalmi Biztonsági Főhivatal vezetőjeként. Megemlíthetjük Arthur Seyss-Inquartot is, aki 1938-ban náci érzelmű osztrák kancellár volt, és átadta az országot a németeknek, később Hollandia náci főkormányzója lett. Mindkettejüket kivégezték.

– Waldheim államfői jelöltségét sok vita övezte, de mégis kitöltötte hatéves mandátumát. Bár nem jelöltette magát úja, lett volna esély arra, hogy újabb ciklusra megválasztják?

– 1986-ban az egész osztrák közvélemény tudatában volt annak, hogy kit választ meg és az addigi elnökök közül Waldheimet választották meg a legmagasabb arányban. Szerintem 1992-ban is megválasztották volna az osztrákok, már csak dacból is, mondván belügyeikbe senki se szóljon bele. Viszont az, hogy nem indult újra, végtelenül bölcs döntés volt, hiszen megóvta Ausztriát a további támadásoktól. Aztán jött a következő kör, a Schüssel-Haider-ügy 2000-ben, amikor az EU-tagállamok szankciókat vezettek be Ausztriával szemben, mert az Osztrák Néppárt (ÖVP) összeállt a szélsőjobboldalinak mondott Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ). A Waldheim-ügy után ekkor került Ausztria másodjára a tisztítótűzbe, és ismét – nagyon helyesen – szembe kellett néznie múltjával: a Schüssel-Haider kormány óta Bécs a mai napig kárpótlást fizet a holokauszt túlélőiknek.