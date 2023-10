Csípős választ passzolt vissza az orosz külügy a németeknek + videó

An Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten war an diesem WE wieder einmal die Deutschen Außenministerin #Bearbock. Nun hat sie auch noch der Welt bewiesen, daß es mit Geometrie bei ihr nicht so weit her ist, den jedes Kind weiß, bei einer 360° Wende bleibt alles beim Alten 🧐 pic.twitter.com/dUgJyl0xXG