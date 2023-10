A kormány megkapta a dánok többségének jóváhagyását is az intézkedések bevezetéséhez, amelyek magukba foglalják egyebek mellett azt is, hogy néhány kivételtől eltekintve a menedékkérőknek a gyűjtőállomásokon kell megvárniuk kérelmük elbírálását, a migránsok kevesebb pénzt kapnak, többnyire természetbeni juttatásokat, s a családegyesítés is egyre nehezebbé vált. Az úgynevezett gettótörvény értelmében pedig a „nem nyugati külföldiek” legfeljebb 30 százaléka élhet egy kerületben.