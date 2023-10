Ezrek vonultak utcára Olaszországban Palesztina szabadságáért a hétvégén. Sajtóinformációk szerint Milánóban négyezren tüntettek, első- és másodgenerációs arab bevándorlók, valamint palesztin szimpatizáns szélsőbaloldali csoportok, szakszervezetek és diákegyletek tagjai. Rómában, Milánóban, Bolognában, Velencében, Firenzében, Nápolyban és Bariban is a tömegek a palesztin ellenállást, a győzelemig tartó háborút éltették.

Az utcákat elözönlő tömeg azt skandálta: Izrael fasiszta, terroristaállam, Netanjahu disznó gyilkos.

Nemcsak a diaszpórában élő palesztinok, hanem tunéziai, marokkói, egyiptomi, jordániai, szíriai, libanoni származású férfiak is arab kendőkben jelentek meg, sokan arcukat is eltakarták, a nők pedig teljes testet elfedő fekete hidzsábban vonultak az utcákon. Rómában erőszakba torkollt a palesztin szimpatizáns tüntetés. Több százan vonultak ki az arab bevándorlók lakta városnegyedben a Vittorio Emanuele téren engedélyezett demonstrációra. A tüntetéshez a La Sapienza Egyetemről indult diákegyletek felvonulása is csatlakozott.