Emmanuel Macron: Harcolunk és mindig harcolni fogunk, hogy senki se féljen a földünkön

Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön délben fogadta a parlamenti pártok vezetőit, hogy megvitassák az„Izraelben elkövetett terrorcselekményeket követő helyzetet. Az elnök este az Élysée-palotából jelentkezett be, és rövid televíziós beszédet mondott.

A francia külügyminisztérium által csütörtök délben adott jelentés szerint tizenkét francia halt meg a Hamász támadásaiban, és a hatóságok jelenleg 17 honfitársukról tudnak, „akiknek eltűnése nagyon aggasztónak számít”, és akikről továbbra sem kaptak hírt. Az Élisabeth Borne által előző nap adott tájékoztatás szerint az eltűntek között több gyermek is van, akiket valószínűleg elraboltak.

A franciák 68 százaléka úgy véli, hogy ez a konfliktus feszültséghez vezethet Franciaországban

− derül ki az Elabe felméréséből, amelyet a BFMTV-nek készítettek.

A kormány cselekedetei is arra utalnak, hogy tisztában vannak a franciák aggodalmaival, sőt bizonyos mértékig feltételezhető, hogy osztják is azokat, mivel az elmúlt héten a miniszterek is magas fokozatba kapcsoltak. Gérald Darmanin francia belügyminiszter megerősítette a biztonságot az imahelyek és a zsidó oktatási intézmények közelében, és követelte az antiszemita cselekmények külföldi elkövetőinek „azonnali kiutasítását”. Gabriel Attal francia oktatási miniszter megígérte, hogy hajthatatlan abban, hogy garantálja a biztonságot és nyugalmat. Éric Dupond-Moretti francia igazságügyi miniszter pedig aláírt egy körlevelet, amelyben felszólította a bíróságokat, hogy legyenek határozottak a terrorizmussal szemben.

Az aggodalomra az is okot adhat, hogy Franciaországban van a legnagyobb, 500 000 főt számláló zsidó közösség Európában. A Hamász alapítója pedig a harag napjára hívja a világ összes muszlimját péntekre.