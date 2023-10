Sajtóinformációk szerint októberben személyesen találkozhat egymással Alekszandar Vucsics szerb elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő. A két politikus a tervek szerint Kínában vesz részt az Egy övezet, egy út kezdeményezés csúcstalálkozón, s külön is tárgyalhatnak. A szerb sajtó szerint ez a megbeszélés pluszpontokat hozhat Vucsicsnak az állítólag decemberben sorra kerülő előre hozott választások előtt az oroszbarát szavazóknál, de a Nyugatnak biztosan nem fog tetszeni. Szerbiában egyébként a legnépszerűbb külföldi politikus továbbra is Vlagyimir Putyin. Korábbi, 2019-es belgrádi látogatása során is tömegek éljenezték Belgrádban.

Vucsics és Putyin találkozóját egyelőre hivatalosan nem erősítették meg. A szerb köztársasági elnök korábban annyit közölt, hogy a kínai útja során találkozik majd Hszi Csin-pinggel, a Kínai Népköztársaság elnökével, akiről úgy nyilatkozott, mint Szerbia nagy barátjáról. A balkáni politikus örömét fejezte ki a találkozó miatt.

Az év végéig komoly és fontos megbeszélésekre számítok nagyon-nagyon fontos partnereinkkel. Októberben fontos látogatást teszek Kínában. A nagy kérdés az, hogy mi lesz ott, mert várhatóan Putyin is odaérkezik majd

– mondta Vucsics a terveivel kapcsolatban még augusztusban.

Alekszandar Vucsics és Vlagyimir Putyin utoljára 2021 novemberében találkoztak Szocsiban, amikor is hivatalosan a gázszállítás volt a beszélgetés fő témája a felek között.

Tavaly május végén a szerb és az orosz vezető telefonon egyeztetett, akkor számos témát érintettek, s megegyeztek a következő három évre szóló új gázmegállapodás főbb elemeiről.

Idén júniusban pedig Vucsics az olasz médiának azt mondta, hogy több mint egy éve nem kommunikált már orosz kollégájával. Oroszország legmagasabb tisztségviselői az ukrajnai háború kezdete óta nem látogattak Szerbiába.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a derbenti Narin-Kala erődben a kaukázusi orosz tagköztársaságban, Dagesztánban tett munkalátogatásán 2023. június 28-án (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Elnöki sajtószolgálat/Szergej Szavosztyanov)