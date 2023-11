A hatalomért cserébe tönkreteszi az országot a spanyol baloldal

Megszületett a megállapodás a katalán republikánusok és a szocialista párt (PSOE) között Pedro Sánchez miniszterelnöki beiktatása érdekében. A paktumot csütörtökön írta alá Felix Bolaños, az ügyvivő kormány elnökségi minisztere és Oriol Junqueras, a katalán republikánusok vezetője.

✊Avui #GuanyaCatalunya amb un acord sense precedents: amnistia per a tothom, resolució del conflicte polític i benestar per a la gent! pic.twitter.com/Zt9qHmLEpY — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) November 2, 2023

A két párt megegyezett abban, hogy a függetlenségpárti szökevények amnesztiát kapnak, köztük az a Carles Puigdemont is, aki 2017-ben alkotmányellenesen kikiáltotta Katalónia függetlenségét, majd Brüsszelbe menekült és azóta is ott bujkál a hatóságok elől.

Ez a vitatott intézkedés kulcsfontosságú volt a tárgyalások előremozdításához, de ezen kívül számos más, gazdasági és politikai egyezség került bele a dokumentumba, például hogy Madrid a republikánusok szavazatáért cserébe elengedi a katalánok központi kormány felé fennálló teljes tartozásának egy részét, mintegy 15 milliárd eurót. Ennek köszönhetően Katalónia kormánya nagyjából 1.300 millió eurót lesz képes megtakarítani, amit kamatként kellett volna visszafizetnie Madridnak. Junqueras szerint ezt a pénzt a katalán emberek szolgálatába állíthatják és beépíthetik a jövő évi költségvetésbe.

Katalónia egyébként Spanyolország azon régiója, ahol abszolút számokban mérve a legmagasabb az adósságállomány, mintegy 86,8 milliárd euró, GDP-arányosan pedig a második helyen állnak (32,4%) és csak a valenciai közösség (a GDP 43,5%-a) előzi meg őket.

A szocialista párt emellett a teljes katalóniai vasúthálózati infrastruktúrát és annak irányítását is átruházta a paktummal a katalán kormányra, így mostantól sem Madridnak, sem az állami vasúti vállalatnak, a RENFE-nek nem lesz beleszólása a regionális vasúti közlekedésbe, de az annak fenntartásához szükséges pénzösszeget a megállapodás értelmében továbbra is folyósítani fogja Katalóniának.

Ezt a döntést eddig az összes létező spanyol kormány visszautasította, mivel a katalán vasúthálózat megtartása nemzeti érdek volt, egészen mostanáig.

Oriol Junqueras elégedett a szocialistákkal megkötött egyezséggel, ugyanakkor már most jelezte, hogy ahhoz, hogy a baloldal törvénykezni tudjon a következő négy évben, további kedvezményeket kell majd biztosítania Katalónia számára.

Bár a paktum aláírása azt jelenti, hogy Pedro Sánchez nagy lépést tett miniszterelnöki beiktatása felé, de még mindig nincs meg az ehhez szükséges teljes támogatottsága, ugyanis a másik katalán szeparatista párt, a Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) pénteken ismét blokkolta a baloldali kormányalakítás folyamatát. A szocialista Santos Cerdán a héten másodjára találkozott Brüsszelben a párt színeiben korábban elnöklő Carles Puigdemont-nal, aki azért nem hajlandó egyelőre elfogadni az eddigi egyezséget, mert szerinte az amnesztiatörvény kapcsán még több dolog is zavaros és pontosítani kell a “paramétereket”.

Puigdemont közölte, hogy “bármennyire is sietnek egyesek”, ő fenntartja az "óvintézkedéseit", mert nem bízik a szocialista pártban.

A Junts blokkja azt jelenti, hogy jövő héten már szinte biztos, hogy nem tudják megtartani a Sánchez beiktatásához szükséges országgyűlési szavazást, ugyanis az ő voksukra is szükség van ahhoz, hogy összejöjjön a kormányzáshoz nélkülözhetetlen abszolút többség (176 képviselő igen szavazata).

Közben a Manos Limpias nevű szakszervezet, amit 1995-ben alapítottak a közszolgálati alkalmazottak képviseletére, bejelentette, hogy feljelenti a szocialista pártot és szövetségeseit a Legfelsőbb Bíróságon és keresik a megoldást arra is, hogy általános sztrájkot hirdessenek a katalánokkal kötött egyezség miatt, mely véleményük szerint kizárólag azért született meg, hogy Pedro Sánchez megőrizhesse a kormányfői széket. A szervezet főtitkára Rodrigo Alonso közölte:

nem fogják tétlenül nézni, hogy a PSOE egy székért cserébe mindenki adójából 15 milliárd eurót adományoz a katalán szeparatizmusnak és kedvező bánásmódban részesíti őket miközben minden átlagos állampolgárt kis pénzbírságok vagy fizetési késedelmek miatt is bűnözőként üldöznek.

Alonso szerint „minden spanyolnak kötelessége fellázadni a PSOE puccsa ellen”.

A szervezet kiemelte azt is, hogy a szocialista párt megtéveszti az embereket azzal, hogy azt a gondolatot közvetíti feléjük, hogy az amnesztiának helye van az alkotmányban és nagylelkűnek kell lenni a harmónia érdekében. Alonso szerint a valóság azonban az, hogy az erről szóló szerződés egy óriási árulás a spanyol jogrendszer ellen és megsemmisíti a bírói hatalom által hozott döntéseket, köztük Pablo Llarena bíró házkutatási és letartóztatási végzését Puigdemont ügyében a függetlenségi vezetők elleni perben, akik nemcsak kikiáltották Katalónia alkotmányellenes függetlenségét, de súlyos közpénzeket is elsikkasztottak. Ennek járulékos következménye pedig az, mivel a bűnözők büntetlenül maradnak, sérül a spanyolok törvény előtti egyenlőségének elve is.

Borítókép: Pedro Sánchez spanyol kormányfõ sajtóértekezletet tart az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozójának második napi ülése után 2023. október 27-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)