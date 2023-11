Európai védelmi minisztériumot hozna létre Charles Michel

A muníció az első, de azt más fegyverek gyártásának is követnie kell az erősebb hadseregek, és egy ellenállóbb és innovatívabb európai védelmi ipar érdekében. Ez fontos Ukrajnának és fontos az Európai Uniónak. Európának is jobb lesz, ha az ukrán védelmi képességekkel együtt növelni tudja saját képességeit is