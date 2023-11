Ez a kormány mindenáron a gyerekeket is célzó LMBTQ-lobbi kedvében akar járni

Fotó: Mesterséges intelligencia generálta kép.

– Magyarországon széles körű konzervatív programot hajt végre a kormány olyan kérdésekben, mint a gyermekvédelem és a nemi propagandának való kitettség korlátozása, a szülők neveléshez való jogának védelme. Magyarország felbukkant már az önök látókörében?

– Az egyik volt kollégám alaposabban utánanézett, hogy mi történt Magyarországon. Gyakran beszélgettünk arról, hogy a magyar kormány milyen politikát folytatott a tendenciák megfordítása érdekében.

Igen, nagyra becsüljük, ami Magyarországon történik. Csak kívánni és remélni tudnánk, hogy a mi saját kormányunk is emlékezzen arra, hogy tulajdonképpen konzervatívnak kellene lenniük.

A konzervatív pártban jelenleg nem sok konzervatív van. Úgy tűnik ők is csak az LMBTQ-lobbi kedvében akarnak járni. Egyes kormányhivatalok is mintha ilyen befolyás foglyai lennének, köztük az oktatási minisztérium, amelyet teljesen a Stonewall, a nagy LMBTQ jogvédő mozgalom irányít. Van néhány ellenző hang, és néhány kiváló képviselő, akik kiállnak az ellenkező oldal mellett, mint például Miriam Cates képviselő, aki az egyik vezető hang ebben. Ő volt az a képviselő, akinek sikerült elérnie a párkapcsolati és szexuális nevelés felülvizsgálatát. Ez jelenleg is zajlik. De több olyan emberre és képviselőre van szükségünk, aki hajlandó ténylegesen kiállni ezért.

– Mennyire elkötelezett az Egyesült Királyság kormánya ebben a kérdésben?

– A kormány ígéretet tett arra, hogy útmutatást ad az iskoláknak a transznemű gyermekek kezeléséről. Nos, hogy őszinte legyek, még az is probléma, ha egy jelentésben valóban az áll, hogy egyes gyerekek transzneműek. Már a megfogalmazása is probléma. De több parlamenti képviselő, köztük Miriam Cates és mások is nyilvánosan kiállnak ez ellen, mondván, hogy a nemi ideológiát nem szabad tanítani. A nemi ideológia általános tiltását követelik az iskolákban, hangsúlyozva, hogy egyetlen gyerekkel sem szabadna megtörténjen, hogy társadalmi átmeneten essen keresztül az iskolában.

A kormány jelentéséből kiszivárgott iránymutatásban azonban az szerepel majd, hogy „bizonyos körülmények között megengedik néhány gyermeknek a szociális átmenetet”. Egyelőre nem tudjuk, hogy melyek lesznek ezek a körülmények. De véleményem szerint ezt lehetetlen lesz biztonságosan végrehajtani.

Mert még ha megengedik is egy diáknak, mit jelent ez az összes többi gyerek számára? Az összes többi gyereket is alávetik a kényszerített beszédnek, ahol egy lányra fiúként kell utalniuk férfi nemű névmással? Mi lesz a mosdókkal, öltözőkkel, sportolási lehetőségekkel, és mi lesz a tanárokkal? A tanárokat is kötelezhetik arra, hogy úgy hivatkozzanak ezekre a gyerekekre, ahogy kérik? Ez egyszerűen lehetetlen lesz, hogy a valóságban működjön. Ez még mindig lehetővé teszi, hogy azok a tanárok, akik LMBTQ-aktivistaként tevékenykednek, vagy teret adnak azoknak, tovább folytassák a napirend népszerűsítését. Szóval arra van szükség, hogy a kormányunk bátor legyen, és nézzen bele a magyar kormány könyvébe és védje meg a gyerekeket.

