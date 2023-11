Ennek a harcnak van egy globális propagandaháború része, amiben nagyon úgy tűnik, hogy nem lehet nyerni

Afrikában is, Dél-Amerikában is, de a világ nagy részében a kolinizáció-dekolonizáció narratívájába sikerült elültetni a palesztinoknak és a nemzetközi baloldalnak is ezt a konfliktust. – Látszik, hogy a Nyugat kezd magára maradni. A nyugati vezetőknek már a saját utcáikon is rendet kell tartaniuk – tette hozzá Demkó Attila.

Borítókép: Izraeli légitámadásban lerombolt ház romjai mellett palesztinok a Gázai övezet déli részén fekvő Rafahban 2023. november 20-án (Fotó: MTI/AP/Hatem Ali)